Buğdayda verim ve kalite artışı için gübrelemenin önemi - Son Dakika
Üye Girişi

Buğdayda verim ve kalite artışı için gübrelemenin önemi

19.04.2022 14:44
Buğdayda verim ve kalite artışı için gübrelemenin önemi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, buğdayda verim ve kalite artışı için üst gübrelemenin öneminden bahsederek, "Gübre kullanmadan dekardan alınacak ürün miktarını artırmak mümkün değil" dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, buğdayda verim ve kalite artışı için üst gübrelemenin öneminden bahsederek, "Gübre kullanmadan dekardan alınacak ürün miktarını artırmak mümkün değil" dedi.

Samsun'da 2021 yılı TÜİK verilerine göre 963 bin 15 dekar buğday ekim alanı ve 339 bin 133 ton da üretim miktarı bulunuyor. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında 16 ilçede buğday üretimi desteklenerek yetiştiriciliği yapılıyor.

Tüm bitkilerde olduğu gibi, buğday yetiştiriciliğinde de verim ve kaliteyi etkileyen faktörlerin başında su (yağış) ve gübreleme geliyor. Gübrelemeden beklenen yararı tam olarak sağlanabilmesi için iklim ve toprak şartlarına göre tarım tekniklerini (toprak işleme, sulama, zirai mücadele, sertifikalı tohumluk ve gübreleme) tam ve doğru olarak uygulamak gerekiyor. Buğday yetiştiriciliğinde verimi en çok sınırlayan faktör yağış miktarı olurken, yağışın dağılımı ve yağış miktarına göre dekara verilmesi gereken azotlu gübre miktarı da büyük önem taşıyor.

"Gübre kullanmadan dekardan alınacak ürün miktarını artırmak mümkün değil"

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Hangi bitki olursa olsun taban gübre kullanmadan dekardan alınacak ürün miktarını artırmak mümkün değildir. Aynı şekilde üst gübre (azotlu) miktar ve çeşidini iyi belirlemek ve zamanında uygulamak gerekir. Üst gübrelemede önemli husus, toprak analiz sonuçlarında verilmesi gereken azot miktarının bitkinin ihtiyaç duyduğu dönemde toprakla buluşturulmasıdır. Üst gübrelemede verilecek gübre (azot) miktarı, yağış ve sulama durumuna göre değişmektedir. Yağışı az olan yörelerde sulama yapılmaksızın yapılan yetiştiricilikte üst gübresi bir defada kardeşlenme dönemi sonlarına doğru, yağışı yeterli veya sulama yapılan yörelerde üst gübresi iki defa olmak üzere, birincisi kardeşlenme ortasında, ikincisi ise sapa kalkma döneminde verilmelidir. Azotun sulu koşullarda, bitkinin azot tüketimine bağlı olarak, parçalar halinde verilmesi verimi ve kaliteyi arttırır. Yağışlı geçen yıllarda verim fazladır ancak bu kez de uygun gübreleme yapılmazsa protein oranı düşük olur. Çünkü buğday danesinde protein ve nişasta bulunmakta olup yağışlı yıllarda nişasta daha uzun süre ve miktarda danede birikir. Protein oranının istenen seviyede elde edilebilmesi için en önemli faktör azotlu gübrelemedir. Çünkü proteinin yapı taşı azottur. Yetersiz miktarda verilen ve zamanında uygulanmayan azot; verim, protein ve kalite düşüklüğüne sebebiyet verir. Proteinin yapı taşı azot olduğundan yağışlı geçen yıllarda danede protein oranını artırmak için üst gübrelemenin parçalar halinde verilmesi gereklidir. Yeterli miktarda uygulanmayan azot protein, verim ve kalite düşüklüğüne neden olmaktadır. Azot kolay çözünen ve hareketli bir besin elementidir. Bitki tarafından kullanılamadığında Nitrat şeklinde yıkanarak veya Amonyak şeklinde gaz halinde kaybolur. Buğday bitkisinin başlangıçta yavaş olan azot alımı, sapa kalkma döneminde artarak başaklanma döneminde en üst düzeye ulaşır. İlk gelişme dönemlerinde aşırı azot; vejetatif gelişmeyi teşvik ederek, soğuğa, kurağa, hastalıklara ve yatmaya hassasiyeti arttırarak verimliliği düşürür. İleri gelişme dönemlerinde ise toprakta yeterli azotun bulunmaması kaliteyi düşürür. Üst gübreleme, kalite ve verimin artırılmasında etkili olduğu gibi, hastalık ve zararlı mücadelesi ile bitkinin olumsuz iklim koşullarına dayanıklılığı üzerinde de çok önemli bir faktördür" diye konuştu. - SAMSUN

Buğdayda verim ve kalite artışı için gübrelemenin önemi

YORUMLAR
500
Kazakistan buğday ve un ihracatına kısıtlama getirdi Kazakistan buğday ve un ihracatına kısıtlama getirdi

İbrahim Sağlam, Buğday, Samsun, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Buğdayda verim ve kalite artışı için gübrelemenin önemi - Son Dakika


Son Dakika
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
15:07 Ukrayna garantörlük talep etti, NATO ülkeleri karıştı
15:01 Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi: Sadece fotoğraf çektim
14:39 İrlanda'dan İstanbul'a saç ektirmek için gelen adam, hayatını kaybetti! Acılı ağabey estetik merkezini suçluyor
14:37 Ahmet Özal'a açık açık soruldu: Babanız Turgut Özal hayatta olsa hangi ittifak içerisinde yer alırdı?
14:30 Taklit videolarıyla meşhur olan fenomen Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirdi: Yeni adı Melis!
14:18 Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Suriyeliler var: Biz neden 3 milyon Suriyeliye bakmak zorundayız?
14:16 Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi! Salmonella virüsü nedeniyle pek çok ülke ürünü toplatmıştı
14:10 HDP'li Semra Güzel'in Norveç'e kaçtığı öne sürülmüştü! Emniyet açıkladı: Fotoğraf, Diyarbakır'da bir sanat galerisinde çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 15:37:27. #1.11#
SON DAKİKA: Buğdayda verim ve kalite artışı için gübrelemenin önemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement