Bulanık’ta 50 üreticiye kırmızı mercimek desteği - Son Dakika
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Bulanık’ta 50 üreticiye kırmızı mercimek desteği

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Bulanık’ta 50 üreticiye kırmızı mercimek desteği
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Muş’un Bulanık ilçesinde tarımsal üretimin artırılması ve ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi amacıyla 50 üreticiye 30 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde tarımsal üretimin artırılması ve ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi amacıyla 50 üreticiye 30 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

Bulanık ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda, 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında kırmızı mercimek tohumu dağıtım programı düzenlendi. Programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Bulanık'ın bereketli toprakları, geniş tarım arazileri ve üretken insanlarıyla önemli bir tarımsal potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. İlçede ağırlıklı olarak buğday ve arpa üretimi yapıldığını kaydeden Koşansu, tarımda ürün çeşitliliğinin artırılmasının önemine dikkat çekerek, kırmızı mercimeğin alternatif ve değerli bir ürün olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz üretim sezonunda 17 çiftçiye toplam 12 ton 750 kilogram kırmızı mercimek tohumu dağıtıldığını belirten Koşansu, bu tohumlarla bin 180 dekarlık alanda ekim yapıldığını bildirdi. Özellikle Erentepe ve Kırkgöze bölgelerinde gerçekleştirilen ekimlerde dekara 200 kilogramın üzerinde verim elde edildiğini aktaran Koşansu, alınan sonuçların projenin başarısını ortaya koyduğunu ifade etti. Elde edilen verimin üreticilerin projeye olan ilgisini de artırdığını belirten Koşansu, geçen yıl 17 çiftçinin yararlandığı destek için bu yıl 100'ün üzerinde çiftçinin başvuruda bulunduğunu kaydetti. Üreticilerin taleplerinin artması üzerine destek kapsamının genişletildiğini belirten Koşansu, 2027 üretim sezonunda ekilmek üzere 50 üreticiye toplam 30 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldığını ifade etti. Yüzde 75 hibe desteğiyle sağlanan tohumların üretim maliyetlerinin azaltılmasına ve çiftçilerin gelirlerinin artırılmasına katkı sunmasının beklendiğini belirten Koşansu, ilçede alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasının tarımsal üretim açısından önemli olduğunu dile getirdi. Koşansu, çiftçilere sağlanan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanlığına, Muş Valiliği'ne ve Tarım ve Orman Müdürlükleri çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikEkonomiBulanıkMuşSon Dakika

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