Bulanık'ta gıda ürünleri denetimi - Son Dakika
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Bulanık'ta gıda ürünleri denetimi

10.03.2022 16:07
Bulanık'ta gıda ürünleri denetimi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelerde yağ stokları ve temel gıda ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelerde yağ stokları ve temel gıda ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, ilçe merkezinde bulunan zincir marketlerde ve depolarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, ekipler tarafından şehir genelinde faaliyet gösteren işletmelerin özellikle yağ stoklarıyla ilgili denetim gerçekleştirildi. Ayrıca ekipler tarafından ürünlerde etiket bulunup bulunmadığı, yağların etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı ve ürünlerin son kullanma tarihi gibi pek çok hususu titizlikle inceledi. Belediyeden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, "Tüm ekiplerimizle birlikte özellikle sıvı yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat artışına karşı denetimlerimiz sürüyor. İlçe genelinde vatandaşlarımızın doğru fiyattan sağlıklı ürünler alabilmeleri için denetimlerimiz artarak devam edecek" denildi. - MUŞ

Bulanık'ta gıda ürünleri denetimi
Bulanık'ta gıda ürünleri denetimi

YORUMLAR
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Hisarcık, Bulanık, Zabıta, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bulanık'ta gıda ürünleri denetimi - Son Dakika


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