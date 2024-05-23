Buldan'da Çilek Üretimi Çiftçileri Memnun Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Buldan'da Çilek Üretimi Çiftçileri Memnun Etti

Buldan\'da Çilek Üretimi Çiftçileri Memnun Etti

Denizli'nin Buldan ilçesinde yapılan tarımsal faaliyetlerle ön plana çıkan çilek üretimi, bu yıl çiftçileri memnun etti. Yüksek kesimlerde yapılan üretimde verim ve kalite yüksek olurken, çilekler Ankara, İstanbul, Manisa ve Denizli'den gelen alıcılar tarafından tercih ediliyor.

23.05.2024 10:37
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Denizli'de yapılan tarımsal faaliyetlerle ön plana çıkan Buldan'ın yüksek kesimlerinde yapılan çilek üretimi, rekolte ve kalitesiyle bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdü.

Çilek üretiminde bu yıl yaşanan verim, üreticileri memnun etti. Buldan'ın yüksek kesimlerinde yer alan Yayla, kaşıkçı, Alandız, Kurudere, Yeniçam, Kovanoluk mahallelerinde çilek yetiştiriciliği yapan çiftçiler, hava şartlarının uygun ortam sağlaması halinde verimin yüksek olacağını kaydetti.

Yayla mahallesinde çilek yetiştiriciliği yapan Ali Yıldırım, "Bu yıl çilekte kaliteli ürün elde ettik. Toptan alıcılarımız bölgemize gelerek alımlarını yapıyorlar. Bereketli bir sezon olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yayla bölgesi çileğinin lezzeti, kokusu ve aromasıyla tercih edildiğini belirten Umut Kocakaya ise " Ankara, İstanbul, Manisa ve Denizli'den bölgemize alıcılar gelerek çileğimizi almaktadırlar. Yayla mahallemizde kurulan pazarımızda tarlamızdan topladığımız çilekleri pazarlıyoruz. Bu yıl verim ve kalite anlamında çok iyi ürün var. Üreticimize, alıcılarımıza ve tüketicilerimize hayırlı olsun, bereketini artırsın" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Buldan'da Çilek Üretimi Çiftçileri Memnun Etti - Son Dakika

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