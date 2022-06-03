Bulgar ve Yunan turistler için Tekirdağ'da 4 dilde afiş - Son Dakika
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Bulgar ve Yunan turistler için Tekirdağ'da 4 dilde afiş

03.06.2022 09:38

Bulgar ve Yunan turistler için Tekirdağ'da 4 dilde afiş Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 'Kiraz Festivali' ile 'Cadde ve Pasaj İndirim Günleri' çerçevesinde Yunan ve Bulgar turistler için dükkanlara afişler asıldı.

Bulgar ve Yunan turistler için Tekirdağ'da 4 dilde afiş

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 'Kiraz Festivali' ile 'Cadde ve Pasaj İndirim Günleri' çerçevesinde Yunan ve Bulgar turistler için dükkanlara afişler asıldı.

Daha önce Edirne'ye akın akın gelen Bulgar ve Yunan turistlerden Tekirdağlı esnafa düşen payın alınması için Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sınır kapılarında şehrin doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel değerlerinin ve alışveriş imkanlarının yer aldığı bilgilendirme broşürleri dağıtılarak sınır kapılarından giriş çıkış yapan vatandaşlar kente davet edildi.

Yapılan bu çalışmaların ardından Süleymanpaşa'da hafta sonları Bulgar akını yaşanmaya başladı. Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek olan 'Geleneksel Kiraz Festivali' öncesinde Bulgar ve Yunan turistleri kente çekmeyi başaran Süleymanpaşa Belediyesi, çarşı ve pasaj esnafının dükkanlarına zabıta ekipleri eşliğinde 4 dilde afiş asma işlemine başladı.

'Kiraz Festivali' ile 'Cadde ve Pasaj İndirim Günleri' çerçevesinde esnafın indirim yapacağına yönelik taahhütname imzalatılarak dükkan camlarına 4 dilde afiş asılıyor. 4 dildeki afişler sayesinde yabancı turistler daha rahat alışveriş yapabilecekler. Aynı zamanda turistler; afişlerde yer alan irtibat numaraları sayesinde hem şikayet konusu olabilecek durumları yetkililere bildirilebilecek, hem de kendilerine yardımcı olması amacıyla yabancı dil bilen rehberleri çağırabilecek.

Kentte bıçakçılık ve anahtarcılık yapan esnaf Ekrem Çorbacı, "Alışveriş olarak yurtdışından gelenler için gayet güzel bir şey. Yani Türkiye'mizde alışverişin artması, Türkiye'mize, bilhassa Tekirdağ'ımıza para getirmesi döviz getirmesi çok güzel bir şey. Biz yüzde yirmi indirim yaptık. Turistlerin gelmesini bekliyoruz" dedi.

Hüseyin Fidan da, "Turistleri bekliyoruz. Yüzde otuz gibi bir indirim yapıyoruz turistlerimize. eğer turistlerimiz gelirse memnun olurlar buradan" dedi. Kente gelen turistlerin işyerine uğrayarak alışveriş yaptığı da belirten Fidan, "Zaman zaman oluyor yani. Genellikle cumartesi, pazar geliyorlar. Hafta içi de geliyorlar. Özellikle Bulgarlar geliyor. Alışveriş yapıyorlar. Bu festivalde daha çok turist gelmesini bekliyoruz. İnşallah gelirler. Türkiye ekonomisi canlansın diye bekliyoruz" diye konuştu.

Kiraz Festivali'ni de içinde barındıracak olan indirim günleri, 14 Temmuz'a kadar devam edecek.

Bulgar ve Yunan turistler için Tekirdağ'da 4 dilde afiş
Bulgar ve Yunan turistler için Tekirdağ'da 4 dilde afiş
Bulgar ve Yunan turistler için Tekirdağ'da 4 dilde afiş
Bulgar ve Yunan turistler için Tekirdağ'da 4 dilde afiş
Bulgar ve Yunan turistler için Tekirdağ'da 4 dilde afiş
Bulgar ve Yunan turistler için Tekirdağ'da 4 dilde afiş
Bulgar ve Yunan turistler için Tekirdağ'da 4 dilde afiş
Bulgar ve Yunan turistler için Tekirdağ'da 4 dilde afiş
Bulgar ve Yunan turistler için Tekirdağ'da 4 dilde afiş
Bulgar ve Yunan turistler için Tekirdağ'da 4 dilde afiş
Bulgar ve Yunan turistler için Tekirdağ'da 4 dilde afiş
Bulgar ve Yunan turistler için Tekirdağ'da 4 dilde afiş
Bulgar ve Yunan turistler için Tekirdağ'da 4 dilde afiş

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Kaynak: İHA

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