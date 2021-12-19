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Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu - Son Dakika

Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu

19.12.2021 16:45

Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu Edirne sınırında 35 kilometrelik tır kuyruğu drone ile görüntülendi Bulgaristan'ın Lesova Sınır Kapısı'ndaki personel yetersizliği nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan 35 kilometrelik tır kuyruğu havadan görüntülendi.

Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu

Edirne sınırında 35 kilometrelik tır kuyruğu drone ile görüntülendi

EDİRNE - Bulgaristan'ın Lesova Sınır Kapısı'ndaki personel yetersizliği nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan 35 kilometrelik tır kuyruğu havadan görüntülendi.

Bulgaristan'ın Lesova Sınır Kapısı'nda alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle hafta sonu yoğun olması beklenen ihracat hareketliliğinde yılbaşının da yaklaşmasıyla Bulgar tarafı yoğunluğa cevap veremiyor. Geçtiğimiz günlere göre yoğunluğun neredeyse iki kat artmasıyla Türkiye tarafında 35 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Taşıdıkları yükleri götürecekleri ülkelerdeki adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 35 kilometrelik kuyruk oluşturarak bekleyişlerini sürdürüyor. Yaklaşık bin 500 tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

"İki gündür bekliyorum"

Aksaray'dan yükünü yükleyip Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sırasını bekleyen şoför Salih Erdoğan, "İki gündür buradayım. Yaklaşık 35 kilometreden tır kuyruğuna girdim. Şu anda da sınıra 20 kilometrelik yolumuz var. Burada herhangi bir lokanta veya tesis olmadığı için ihtiyaçlarımızı da karşılayamıyoruz. Bu kadar sıranın ve bu kadar tır kuyruğunun olması Türkiye ihracatının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.

"35 kilometreden kuyruğa girdim"

Kayserili tır şoförü Bünyamin Çıkılı, memleketinden yüklediği yükünü Sırbistan'a götürmek üzere yolla çıktığını belirterek, "Dün akşam saat 10.00'da Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 35'inci kilometreden kuyruğa girdim. Kuyruğa girdiğimden beri sadece 7 kilometre ilerleyebildim. Burada bekleyişimiz uzun sürdüğünden dolayı takograflarımız patladı. Bu şekilde yurt dışında polise yakalandığımızda bize 2-3 bin euro arası ceza yazılıyor. Biz bu yoğunluğa bakarsak galiba yılbaşını da burada geçiririz. Ayrıca yol kenarında tuvalet olmadığı için lavabo ihtiyacımızı sağda solda karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

"Akşamdan beri sadece 5 kilometre ilerleyebildim"

Yükünü İzmir'den yükleyerek Romanya'nın Bükreş şehrine götürmek için sıra bekleyen Murat Kuralay, "Dün akşam 35 kilometreden kuyruğa girdik. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nı görüyorsunuz, yani buradan toplasan 5 kilometre yol kat ettik. Bu sıra her gün artıyor. Nasıl yapacağız bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Bulgaristan, İhracat, Bulgar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik ihracat kuyruğu - Son Dakika
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