Bulgaristan ve Yunanistan Sınır Kapılarında Bayramda Yoğunluk

Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarında yolcu giriş ve çıkışı geçen yılki Ramazan Bayramı'na kıyasla artış gösterdi.
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Ramazan Bayramı süresince Edirne'deki sınır kapılarından 218 bin 184 yolcu giriş, 232 bin 783 yolcu çıkış yaptı.
Geçen yılki Ramazan Bayramı'na göre Türkiye'ye giriş yapan yolcu sayısında 51 bin 290, çıkış yapan yolcu sayısında ise 69 bin 247 kişilik artış oldu.
Bu verilere göre, bayramda giriş yapan yolcu sayısında yüzde 31, çıkış yapan yolcu sayısında ise yüzde 42 artış görüldü.
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Huawei yönetimi, Çin'de kapsamlı bir çip fabrikası daha kurmak için çalışmalara başladı. Şirket, çip sektörünün gelişeceğini öngörerek bu alana yapacağı yatırımları artıracak. Şanghay'da yapılacak olan fabrikanın, şirketin çip ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Fabrikada üretilecek çiplerin ağırlıklı olarak akıllı telefonlar için kullanılacağı belirtiliyor. Huawei, böylece çip konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor. Şirketin dev yatırımlarının ürün fiyatlarına etki edebileceği iddia ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk toplantısını yapacak. Toplantıda İran-İsrail gerilimi, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.
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