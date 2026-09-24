Bülsa Enerji'nin Kars'taki Dereiçi HES'i 10 milyon 500 bin liraya alması onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bülsa Enerji'nin Kars'taki Dereiçi HES'i 10 milyon 500 bin liraya alması onaylandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖİB, Kars'taki Dereiçi Hidroelektrik Santrali'nin satışına onay verdi. Elektrik Üretim AŞ'ye ait HES ve taşınmazların 10 milyon 500 bin liraya Bülsa Enerji'ye satışını içeren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Kars'taki Dereiçi Hidroelektrik Santrali'nin (HES) satışına onay verdi.

ÖİB'nin konuya ilişkin karar tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Kars'taki Dereiçi HES ve santral tarafından kullanılan taşınmazların bir bütün halinde 10 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklif sunan Bülsa Enerji İnşaat Taahhüt Plastik Hayvancılık ve Sanayi Ticaret LTD Şti'ye satışı onaylandı.

Kaynak: AA
Hidroelektrik SantraliDereiçiEkonomiEnerjiKarsHESSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afyonkarahisar’da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı
Otel sandıkları yerin kapısı açıldı Kamboçya’da 20 bin kişilik dolandırıcılık üssü Otel sandıkları yerin kapısı açıldı! Kamboçya'da 20 bin kişilik dolandırıcılık üssü
Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi’ni aldı AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı
Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor
Vatandaşlık maaşı geliyor İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
09:26
Bakan Şimşek’in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
09:04
Fon soruşturması derinleşiyor Doğa Sigorta’nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı
Fon soruşturması derinleşiyor! Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı
08:58
Azerbaycan’dan dikkat çeken karar Okullarda başörtüsü yasağı
Azerbaycan'dan dikkat çeken karar! Okullarda başörtüsü yasağı
08:40
Fransa maçı öncesi A Milli Takım’da Orkun Kökçü şoku
Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku
08:07
Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı Ortalık fena karıştı
Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı! Ortalık fena karıştı
07:06
Yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı: Bir şey izliyorduk, 3 gün sonra gerçek oluyordu
Yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı: Bir şey izliyorduk, 3 gün sonra gerçek oluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 09:44:18. #.0.3#
SON DAKİKA: Bülsa Enerji'nin Kars'taki Dereiçi HES'i 10 milyon 500 bin liraya alması onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei