Bülsa Enerji'nin Kars'taki Dereiçi HES'i 10 milyon 500 bin liraya alması onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Kars'taki Dereiçi Hidroelektrik Santrali'nin (HES) satışına onay verdi.

ÖİB'nin konuya ilişkin karar tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Kars'taki Dereiçi HES ve santral tarafından kullanılan taşınmazların bir bütün halinde 10 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklif sunan Bülsa Enerji İnşaat Taahhüt Plastik Hayvancılık ve Sanayi Ticaret LTD Şti'ye satışı onaylandı.