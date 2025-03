Bupa Acıbadem Sigorta'dan Rugby İle Sağlık Projesi

Bupa Acıbadem Sigorta, Yeni Zelanda rugby oyuncularının kişisel sağlık ve zindelik yolculuklarını sergileyen yeni bir fotoğraf serisi projesini başlattı.

All Blacks ve Black Ferns'ün resmi sağlık ortağı olan Bupa Acıbadem Sigorta, Human After All: Alternatif Takım Fotoğrafı Yeni Zelanda'nın seçkin rugby oyuncularının kişisel sağlık ve zindelik yolculuklarını sergileyen güçlü ve yeni bir fotoğraf serisi, projesini başlattı.

Uluslararası üne sahip All Blacks, All Black Sevens, Black Ferns ve Black Ferns Sevens takımlarının geçmiş ve şimdiki sporcularını bir araya getiren kampanya, Bupa Acıbadem Sigorta'nın genç yetişkinlerin (18-44 yaş arası) yüzde 71'inin rol modellerin olumlu sağlık değişimine ilham verebileceğine inandığını ortaya koyan küresel araştırmasına dayanıyor. Her oyuncu sadece bir sporcu olarak değil, depresyon, anksiyete ve kayıp, felç, kanser ve diyabet gibi kendine özgü sağlık ve zindelik hikayesini temsil etmek üzere kişisel olarak seçtiği bir kelimeyle birlikte, formanın arkasındaki insanı ortaya çıkaran bir kişi olarak resmediliyor.

Şu anki Black Fern 235 numaralı, 2020 Olimpiyat altın madalyalı ve 2021 Dünya Kupası galibi Ruby Tui, şunları söyledi: "Yüksek performanslı bir sporcu olduğunuzda üzerinizde çok fazla göz vardır, ancak sahanın ötesindeki insan hikayesi, bireyler olarak bizim için aynı derecede önemliyken genellikle göz ardı edilebiliyor. Bupa Acıbadem Sigorta'nın bu kampanyasının bireysel sağlık ve zindelik yolculuklarımızın önemine ışık tutmasını ve daha fazla insana sağlıklarını açık ve dürüst bir şekilde konuştukları bir öncelik haline getirmeleri için ilham vermesini umuyorum."

Öne çıkan hikayeler arasında 2011 Dünya Kupası galibi Aaron Cruden testis kanseriyle mücadelesini anlatırken, Black Ferns'ün en genç kaptanı olan Maiakawanakaulani Roos lise yıllarında yaşadığı kişisel kayıpların takım çalışması ve liderlik yaklaşımını nasıl şekillendirdiğini anlattı.

Bu kişisel anlatıları tamamlamak üzere Black Ferns Zihinsel Beceriler Koçu Iain Saunders, hem sporcuların hem de sporcu olmayanların zihinsel ve fiziksel sağlığını olumlu yönde etkileyebilecek temel dersleri de paylaştı.

Bupa Acıbadem Sigorta Group Küresel Marka Direktörü Fiona Bosman, şu yorumda bulundu: "Human After All, hepimizin sağlık ve esenlik konusunda iniş ve çıkışlar yaşadığımızı ve elit sporcuların da bir istisna olmadığını hatırlatan önemli bir çalışmadır. Sağlık konusunda konuşmanın önündeki engellerin kaldırılmasını desteklemek amacıyla hikayelerini paylaşan herkese minnettarız." - İSTANBUL