Burdur'dan Fransa'ya Bocce Topu İhracı - Son Dakika
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Ekonomi

Burdur'dan Fransa'ya Bocce Topu İhracı

Burdur\'dan Fransa\'ya Bocce Topu İhracı

Kadın girişimci Aysel Özcan, Burdur'da ürettiği bocce toplarını Fransa'ya ihraç ediyor.

06.05.2025 10:21
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BURDUR'da kadın girişimci Aysel Özcan (45) tarafından kurulan atölyede kadınlar tarafından üretilen bocce topları, Fransa'ya ihraç ediliyor. Geçen ay 1000 set (her sette 6 top) bocce topu gönderdiklerini belirten Aysel Özcan, yıl sonuna kadar her ay 2 bin 500 set olmak üzere toplamda 120 bin top siparişi aldıklarını söyledi.

Burdur'da 2019 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında El Dikimi Top Usta Yetiştiriciliği ve El Dikimi Top Üretimi Projesi kapsamında kurs açıldı. 3 ay süren kurstan sonra bazı kursiyerler evlerinde top dikerken, bazıları da MAKÜ'nün tahsis ettiği atölyede çalışmaya başladı. İlerleyen süreçte Burdur Top Dikimi Kadın Girişim Kooperatifi de kuruldu. Bir süre kooperatif başkanlığını yapan Aysel Özcan daha sonra ayrılarak kendi işletmesini hayata geçirdi. Halihazırda yurt içi ve yurt dışına top ihracatı yapan Aysel Özcan'ın son işi Fransa'dan geldi. İlk siparişte geçen ay Fransa'ya her sette 6 top olmak üzere toplam 1000 set bocce topu ihraç eden Aysel Özcan, yıl sonuna kadar her ay 2 bin 500 set bocce topu siparişi aldı.

Aysel Özcan, "6 yıl önce Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin İŞKUR aracılığı ile açmış olduğu iş başı eğitim kursunda futbol topu dikmeyi öğrendim. Daha sonra bocce topunu dikmeyi öğrendim. 2024 yılına kadar üniversite bünyesinde çalıştım. Oradan ayrıldıktan sonra kendi iş yerimi açtım. Atölyemde 9 işçim var. Evlerde çalışan 60'a yakın kapamacı kadın var" dedi.

Atölyede bocce topu ürettiklerini söyleyen Özcan, "Fransa'dan bir firma bizimle iletişime geçti. Bocce, kumsalda, demir topla oynanan bir spor. Fransa bu sporu salgın döneminde eve taşımış. Şu anda içini plastik granülle doldurduğumuz kuzu derisi malzemeden ürettiğimiz topları, Fransa'ya gönderiyoruz. İlk etapta 1000 set gönderdik. Nasip olursa yıl sonuna kadar ayda 2 bin 500 set olmak üzere 120 bin top göndereceğiz" diye konuştu.

Aysel Özcan, bocce topunun yanı sıra futbol ve voleybol topu dikmeye devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Burdur'dan Fransa'ya Bocce Topu İhracı - Son Dakika

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