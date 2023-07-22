Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Ücretsiz Binişleri Kaldırıyor - Son Dakika
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Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Ücretsiz Binişleri Kaldırıyor

22.07.2023 16:45

Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, ücretsiz binişlerin sona erdirileceğini duyurdu. Önceden ücretsiz olarak faydalanabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, basın mensupları ve bazı iş kollarında çalışanlar artık bu hizmetten ücretli olarak yararlanacaklar. Karar 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Burdur'da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını duyurdu. Önceden 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten artık para alınacak.

Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nden yapılan açıklamada; "Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV zammı ile akaryakıttaki fiyat artışı sonrası ilimizde toplu taşımanın sürdürülebilirliği için yaptığımız hesaplamalar ile gerekli tutarın 20,00 TL olduğunda ancak giderlerimiz ve taşıma maliyeti karşılandığı görülmüştür. Kooperatif olarak gelirimizi artırmanın yolunun sürekli yüksek zamlar istemek değil ücretsiz taşımaya son vermek olduğu kanaatine vardık. Yaptığımız hesaplamada günlük tüm çalışan araçların cihaz cirosunu taşıdığımız ücretli ve ücretsiz yolcu sayısına böldüğümüzde yolcu taşıma kişi başına ortalama 6,08 TL olmaktadır. Toplu taşıma ücretlerine yapılacak olan zam toplu taşımayı ücretsiz kullanım yapanlara ve suiistimal edenlere yansımamakta sürekli olarak ücretini ödeyen kişileri zor durumda bırakmaktadır" denildi.

Karar 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Ücretsiz Binişleri Kaldırıyor - Son Dakika


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