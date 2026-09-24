Ekipler zeytin sineği için alarmda! Üreticiye "takip edin" uyarısı - Son Dakika
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Ekipler zeytin sineği için alarmda! Üreticiye "takip edin" uyarısı

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Ekipler zeytin sineği için alarmda! Üreticiye "takip edin" uyarısı
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Burhaniye'de Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, zeytin üretim alanlarında verim kaybını önlemek için saha kontrollerini sürdürüyor. Hasat yaklaşırken zeytin sineği riski artınca ekipler haftada iki kez tuzak sayımı yapıyor; riskli durumda üreticilere duyuru yapılacak.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, zeytin üretim alanlarında hem verim kaybını önlemek hem de kaliteli zeytin ve zeytinyağı elde edilmesini sağlamak amacıyla saha kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Zeytin üretim alanlarında görev yapan teknik personel, gerçekleştirdikleri kontrollerde zeytin ağaçlarının genel gelişim durumunu, ürün olgunlaşma sürecini ve özellikle "vuruk" olarak bilinen zarar oluşumlarını detaylı şekilde inceliyor.

Ekipler zeytin sineği için alarmda! Üreticiye

EKİPLER ZEYTİN SİNEĞİ DEVRİYESİNDE

Ekipler, bahçelerdeki incelemelerini düzenli periyotlarla tekrarlayarak muhtemel riskleri erken tespit etmeyi hedefliyor. İlçe genelinde zeytin hasat sezonunun yaklaşması ve hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte, zeytinin en önemli zararlısı olan zeytin sineğinin görülme ve zarar yapma riski önemli ölçüde artarken, kontrollerde sıklaştı. Uzmanlar, bu dönemde zararlının popülasyonunu yakından takip etmenin ürün kalitesi açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Ekipler zeytin sineği için alarmda! Üreticiye

HAFTADA İKİ KEZ SAHAYA İNİYORLAR

Bu kapsamda Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, zeytin sineği zararlısına yönelik haftada iki defa tuzak sayımı ve kontrolü gerçekleştiriyor. İlçe Müdürlüğü, hasat sezonunun sonuna kadar zararlının takip ve kontrollerine devam edeceğini duyurdu.

Ekipler zeytin sineği için alarmda! Üreticiye

ÜRETİCİYE UYARI

Yapılan açıklamada, riskli bir durum tespit edilmesi halinde üreticilerin mücadeleye başlamaları konusunda gerekli duyuruların zamanında yapılacağı belirtildi. Yetkililer, üreticilerin zeytin bahçelerini düzenli olarak kontrol etmeleri, İlçe Müdürlükleri tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri ve gerekli durumlarda önerilen mücadele yöntemlerini zamanında uygulamaları konusunda uyardı. Bu sayede hem ürün kayıplarının önüne geçilmesi hem de kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiminin sürdürülebilmesi hedefleniyor.

Ekipler zeytin sineği için alarmda! Üreticiye
Kaynak: İHA
BurhaniyeEkonomiGüncelZeytinTuzakTarımÇevreSon Dakika

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