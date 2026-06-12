Burmahan Mahallesi Kirazı 35 Ülkeye İhraç Ediliyor - Son Dakika
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Burmahan Mahallesi Kirazı 35 Ülkeye İhraç Ediliyor

Burmahan Mahallesi Kirazı 35 Ülkeye İhraç Ediliyor
12.06.2026 13:00
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Antalya'nın Burmahan Mahallesi'nde üretilen 600-700 ton kiraz, 35 ülkeye ihraç ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Toros Dağları'nın eteklerindeki Burmahan Mahallesi'nde üretilen kiraz 35 ülkeye ihraç ediliyor.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 500 ila 1000 metre rakımda yer alan Burmahan Mahallesi'ndeki engebeli arazilerde kaliteli kiraz yetiştirildiğini belirtti.

Mayısın sonlarına doğru başlayan hasat mesaisinde hareketliliğin arttığını ifade eden Metin, "Mahallede yetiştirilen 600-700 ton kiraz doğrudan ihracata gidiyor. Günlük olarak mahalleden 4-6 kamyon ürün paketlenerek yola çıkıyor. Mahallemizin ekonomiye yaklaşık 90-100 milyon liralık katkısı oluyor." dedi.

Burmahan kirazının marka değerini artırmak istediklerini anlatan Metin, "Burmahan kirazı Almanya'dan Malezya'ya kadar 35 ülkeye ulaşıyor. Burmahan kirazına coğrafi işaret almak için de çalışmalarımıza başladık." diye konuştu.

Mahalle muhtarı Cihat Işık da bu yıl rekoltenin yüz güldürdüğünü ifade etti.

Işık, mahallede üretilen kirazın yüzde 70'inin doğrudan Avrupa pazarına gönderildiğini söyledi.

Kiraz ticaretiyle uğraşan Ramazan Tavukcu da toplanan ürünleri tesislerde özenle paketledikten sonra tüketiciye sunduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Toros Dağları, Manavgat, Ekonomi, Antalya, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Burmahan Mahallesi Kirazı 35 Ülkeye İhraç Ediliyor - Son Dakika

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