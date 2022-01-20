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Bursa Ağır Vasıta'dan 5 yıldızlı hizmet - Son Dakika

Bursa Ağır Vasıta'dan 5 yıldızlı hizmet

20.01.2022 10:11
Bursa Ağır Vasıta'dan 5 yıldızlı hizmet

Bursa Ağır Vasıta, müşteri memnuniyeti, denetim puanı, eğitim başarısı, servis standartları ve sistem kullanımı kriterlerinde yüksek başarı oranıyla müşjterilerine '5 Yıldızlı Hizmet' veriyor.

Bursa Ağır Vasıta, müşteri memnuniyeti, denetim puanı, eğitim başarısı, servis standartları ve sistem kullanımı kriterlerinde yüksek başarı oranıyla müşjterilerine '5 Yıldızlı Hizmet' veriyor.

Satış ve satış sonrası maksimum müşteri memnuniyetini en önemli misyonu edinen Bursa Ağır Vasıta, müşterileri için en yüksek kalitedeki ürünü, en kısa zamanda, en uygun satış fiyatı ile tüketiciye ulaştırmayı hedefliyor.

Bursa Ağır Vasıta'nın güven ve memnuniyet ilişkisine dayalı bir yönetim şeklini esas aldığını vurgulayan Bursa Ağır Vasıta Isuzu Hizmetler Müdürü Suat Durmaz, "Sürekli gelişen ve değişime ayak uyduran bir yapıda olmayı hedefleyip, personel ve tesis yatırımlarımızı da bu doğrultuda yapmaktayız. Tesisimizi D-Max Pit Stop alanımızla birlikte, toplamda 10 adet hol ile, aynı anda 30 araca hizmet verilebilir hale getirdik. Uzun yıllardır birlikte yürüdüğümüz uzman kadromuzla, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak birinci önceliğimizdir. Zira geçtiğimiz yıl ana firmamız tarafından, üstün müşteri memnuniyeti puanlarımız sayesinde, takdir yazıları da aldık. Mevcut müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızı, bilgi birikimimizi ve tecrübemizi arttırarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Orijinal yedek parça ve düzenli olarak yapılan periyodik bakımların araçların uzun ömürlü ve sorunsuz olabilmeleri için elzem olduğunun altını çizen Durmaz, "Araçlarımızda kullanılan orijinal parçalar Isuzu garantisinde ve kontrolünde üretilmektedir. Serviste takılan her tür grup orijinal parça, ana firma ve servis tarafından garanti altına alınır. Hatta takılan parçadan kaynaklı, aynı sisteme ait başka parçaların da arızalanması durumunda bile, yedek parça garantisi tarafından karşılanır ve bu sayede, sürpriz maliyetlerin de önüne geçilir. Serviste takılan tüm orijinal parçalar, yol yardım ve çekici hizmetlerinin de garanti kapsamına alınır. Ayrıca orijinal parça kullanımının araçların motorlarının da daha performanslı ve uzun ömürlü kullanılmasına yardımcı olduğu gibi, yakıt ekonomisine de doğrudan etkisi vardır. Servislerde orijinal parçalar ile yapılan onarımlar sayesinde araçlarınızın ömürleri uzayacak ve ikinci el değeri artacaktır. Bakımları orijinal parçalar ile yapılan araçlar sürücü şikayetlerini de azaltacaktır. Müşterilerimiz araçlarını daha çok çalıştırma fırsatı bulacaklardır. Araçların daha verimli kullanılması sayesinde müşteri memnuniyeti artacaktır. Bu noktada orijinal yedek parça kadar önemli bir diğer husus ise, olması gereken periyotlarda uygulanması gereken bakımlardır. Araçların farklı sebeplerden dolayı yapılmayan periyodik bakımları, uzman kadromuzca araç geçmişi kontrolü sayesinde tespit edilip, sürpriz maliyetlerin de önüne geçilmektedir" şeklinde konuştu.

'Benim Isuzu'm kampanyası ve kullanıcılarına olan faydalarından bahseden Durmaz, "2022 yılında başlatılan kampanya sayesinde, 5 adet ve üzeri Isuzu marka aracı olan müşteriler yüzde 30' a varan indirimlerden faydalanabileceklerdir. Yeni sistem sayesinde, müşteriler yetkili servisten kazanacakları indirim oranlarını kendileri hesaplayabilecekleri gibi, araçlarının trafiğe çıkış tarihinden bugüne kadar, yetkili servislerde yapılan tüm işlemleri de görüntüleyebileceklerdir" şeklinde konuştu. - BURSA

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Tragger, Isuzu, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa Ağır Vasıta'dan 5 yıldızlı hizmet - Son Dakika Ekonomi


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