Bursa Ağır Vasıta'ya çifte ödül - Son Dakika

Bursa Ağır Vasıta, 'Yılın Ulusal Bayisi' ve 'Yılın Parça Satıcısı' ödüllerine layık görüldü.

Türkiye'deki DAF satış ve satış sonrası hizmetlerini veren tüm bayilerin katılım sağladığı 2021 yılı DAF Değerlendirme Toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıda çeşitli alanlarda yüksek başarı gösteren bayi ve kişilere ödülleri verildi. Bursa Ağır Vasıta'nın 'Yılın Ulusal Bayisi' ve 'Yılın Parça Satıcısı' ödüllerine layık görüldüğü toplantıya DAF Türkiye Genel Müdürü Gregor van der Mark, DAF Türkiye Yedek Parça Müdürü Erdal Turna, DAF Türkiye Servisler Müdürü Bahadır Tuncer, Bursa Ağır Vasıta Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur ve Koçaslanlar Holding İcra Kurulu Başkanı Yakup Sağlık katıldı.

Türkiye'de satış ve satış sonrası hizmet kalitelerini arttırarak bayi ağı ile birlikte büyümeye devam etmeyi planladıklarının altını çizen Ahmet Uğur, "2 ödülü birden almaktan gurur duyuyoruz. Ekip olarak tüm emeklerimizin karşılığını almak bizler için gurur verici. 2022 yılı için hedefleri ve beklentilerimizi daha da yukarı taşıdık. Bu hedef ve beklentilerimizi gerçekleştirmek, yüksek hizmet kapasitemizi maksimum müşteri memnuniyeti ilkemizle birleştirdik. Türkiye'ye sağladığımız katma değeri arttırmak ve daha fazla toplam değer oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bursa Ağır Vasıta, kendi alanında Türkiye'de verilen her ödülün doğal adayıdır" dedi. - BURSA