Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tarım Paydaşları Buluşması'nda çiftçi ve köylüyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tarım Paydaşları Buluşması'nda çiftçi ve köylüyle bir araya geldi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tarım Paydaşları Buluşması\'nda çiftçi ve köylüyle bir araya geldi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Tarım Paydaşları Buluşması'nda Bursa'daki çiftçi ve köylüyle bir araya geldi. Başkan Bozbey, büyükşehir belediyesi olarak çiftçinin de köylünün de kıymetini bildiklerini söyledi.

14.05.2024 12:17  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Tarım Paydaşları Buluşması'nda Bursa'daki çiftçi ve köylüyle bir araya geldi. Başkan Bozbey, büyükşehir belediyesi olarak çiftçinin de köylünün de kıymetini bildiklerini söyledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Bursa ürettikçe Türkiye güçlenecek" temasıyla düzenlenen 'Tarım Paydaşları Buluşması', birçok çiftçiyi bir araya getirdi. Salonu dolduranlara seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Eğer tarımı, hayvancılığı, çiftçinin sorunlarını üreticinin ihtiyaçlarını çözeceksek, bunu ancak sizlerle birlikte yapabiliriz. Yaşadığımız korona virüs salgının da bütün dünya tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu fark etti. Sanayisi gelişmiş zengin ülkeler bile, tohumuna sahip çıkıyor. Hayvancılığı ve çiftçiyi el üstünde tutuyor. Herkes önce kendi kendine yetmek istiyor. Eskiden bizde Türkiye olarak kendi kendine yeten bir ülkeydik. Ancak Kanada'dan kırmızı mercimeği, Mısır'dan kuru fasulyeyi ve buna benzer birçok ürünü dışarıdan ithal ediyoruz. Hayvancılıkta da durumumuz aynı. Tarım ve hayvancılığı iyileştirmek, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak önceliklerimizden biri olacaktır. Bursa, doğası ve iklimiyle tarımda tüm Marmara'nın tedarikçisi konumunda olacak bir şehirdir. Yeter ki topraklarımıza, tarım arazilerimize sahip çıkalım. Zeytin, armut, incir, çilek, kiraz, şeftali ve enginar gibi zengin olduğumuz birçok ürünümüz var. Sadece, ihmal edilen daha verimli olacakken, atıl durumda kalan topraklarımızı ve üreticilerimizi üretime katmakla bu değerlerimize yeniden daha verimli sahip olabiliriz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı en önemli işlerden bir tanesi de destek olmak olacak. Böylelikle, Bursa'nın kırsal bölgelerinin de cazibesini yaşanabilirliğini, hep beraber arttırmış olacağız. Tarımı iyileştirip, kazançlarını arttırıp, köylere, sosyal alanları da yaparak gençlerimizin şehirlere göç etmesinin önüne geçmiş olacağız" dedi.

Kooperatifler için, üretici çatı birliğiyle, üretici kooperatiflerini tek çatı altında toplayacaklarını belirten Bozbey, "Böylelikle, emek ve enerji kayıplarının da önüne geçmiş olacağız. Tarımsal üretime araştırma, destekleme ve eğitim merkezi ile hem arge çalışmaları hem eğitim faaliyetleri, hem de ürün çeşitliliğiyle verimliliği arttırmayı hedefliyoruz. Köylerin sosyal anlamda cazibelerini arttırıp iş gücünü korumayı da hedefliyoruz. Ürün ve süt toplama merkezleri gibi merkezlerin de sayısını arttırıp, modern ve kullanışlı fuar alanlarıyla üreticilerimizin ürünlerinin pazar paylarının arttırılmasıyla daha verimli bir şekilde satabilmelerini de hedefliyoruz. İklim değişikliğinin getirdiği sonuç itibariyle yeni ürünlerin de bölgemizde yetişmeye başladığının da farkında olarak yapılacak bilimsel çalışmalar ile bu ürünlerden daha fazla verimin alınmasını da sağlayacağız. Yapacak çok işimiz var. Bursa Büyükşehir Belediyesi, çiftçisinin de köylüsünün de kıymetini bilecek. Onların değerini bilecek. Onların yanında olacak" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Tarım, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tarım Paydaşları Buluşması'nda çiftçi ve köylüyle bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:35:00. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tarım Paydaşları Buluşması'nda çiftçi ve köylüyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement