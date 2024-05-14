Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tarım Paydaşları Buluşması\'nda çiftçi ve köylüyle bir araya geldi

Ekonomi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Tarım Paydaşları Buluşması'nda Bursa'daki çiftçi ve köylüyle bir araya geldi. Başkan Bozbey, büyükşehir belediyesi olarak çiftçinin de köylünün de kıymetini bildiklerini söyledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Bursa ürettikçe Türkiye güçlenecek" temasıyla düzenlenen 'Tarım Paydaşları Buluşması', birçok çiftçiyi bir araya getirdi. Salonu dolduranlara seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Eğer tarımı, hayvancılığı, çiftçinin sorunlarını üreticinin ihtiyaçlarını çözeceksek, bunu ancak sizlerle birlikte yapabiliriz. Yaşadığımız korona virüs salgının da bütün dünya tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu fark etti. Sanayisi gelişmiş zengin ülkeler bile, tohumuna sahip çıkıyor. Hayvancılığı ve çiftçiyi el üstünde tutuyor. Herkes önce kendi kendine yetmek istiyor. Eskiden bizde Türkiye olarak kendi kendine yeten bir ülkeydik. Ancak Kanada'dan kırmızı mercimeği, Mısır'dan kuru fasulyeyi ve buna benzer birçok ürünü dışarıdan ithal ediyoruz. Hayvancılıkta da durumumuz aynı. Tarım ve hayvancılığı iyileştirmek, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak önceliklerimizden biri olacaktır. Bursa, doğası ve iklimiyle tarımda tüm Marmara'nın tedarikçisi konumunda olacak bir şehirdir. Yeter ki topraklarımıza, tarım arazilerimize sahip çıkalım. Zeytin, armut, incir, çilek, kiraz, şeftali ve enginar gibi zengin olduğumuz birçok ürünümüz var. Sadece, ihmal edilen daha verimli olacakken, atıl durumda kalan topraklarımızı ve üreticilerimizi üretime katmakla bu değerlerimize yeniden daha verimli sahip olabiliriz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı en önemli işlerden bir tanesi de destek olmak olacak. Böylelikle, Bursa'nın kırsal bölgelerinin de cazibesini yaşanabilirliğini, hep beraber arttırmış olacağız. Tarımı iyileştirip, kazançlarını arttırıp, köylere, sosyal alanları da yaparak gençlerimizin şehirlere göç etmesinin önüne geçmiş olacağız" dedi.

Kooperatifler için, üretici çatı birliğiyle, üretici kooperatiflerini tek çatı altında toplayacaklarını belirten Bozbey, "Böylelikle, emek ve enerji kayıplarının da önüne geçmiş olacağız. Tarımsal üretime araştırma, destekleme ve eğitim merkezi ile hem arge çalışmaları hem eğitim faaliyetleri, hem de ürün çeşitliliğiyle verimliliği arttırmayı hedefliyoruz. Köylerin sosyal anlamda cazibelerini arttırıp iş gücünü korumayı da hedefliyoruz. Ürün ve süt toplama merkezleri gibi merkezlerin de sayısını arttırıp, modern ve kullanışlı fuar alanlarıyla üreticilerimizin ürünlerinin pazar paylarının arttırılmasıyla daha verimli bir şekilde satabilmelerini de hedefliyoruz. İklim değişikliğinin getirdiği sonuç itibariyle yeni ürünlerin de bölgemizde yetişmeye başladığının da farkında olarak yapılacak bilimsel çalışmalar ile bu ürünlerden daha fazla verimin alınmasını da sağlayacağız. Yapacak çok işimiz var. Bursa Büyükşehir Belediyesi, çiftçisinin de köylüsünün de kıymetini bilecek. Onların değerini bilecek. Onların yanında olacak" diye konuştu. - BURSA