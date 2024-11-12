Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Marmarabirlik'ten Zeytin Üreticisine Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Marmarabirlik'ten Zeytin Üreticisine Destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Marmarabirlik\'ten Zeytin Üreticisine Destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Marmarabirlik ile iş birliği yaparak zeytin üreticilerine destek olacak. Üreticilerden alınan yağlık zeytinin sıkım işlemi ücretsiz yapılacak ve elde edilen zeytinyağı BURFAŞ tesislerinde kullanılacak.

12.11.2024 11:36  Güncelleme: 11:37
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Marmarabirlik ile zeytin üreticisine destek olmak üzere iş birliği yapıyor. Üreticilerden alınan yağlık zeytinin sıkım işlemini ücretsiz yapacak olan Marmarabirlik, elde edilen zeytinyağını BURFAŞ tesislerinde kullanılmak üzere teslim edecek. Toplamda 11 bin litre zeytinyağı alımı yapacak olan BURFAŞ, zeytinyağını kendi tesislerinde kullanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Marmarabirlik, zeytin üreticisine destek olmak üzere iş birliği yapma kararı aldı. Anlaşma için Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa'yı ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Mehmet Uğur Sertaslan ve BURFAŞ Genel Müdürü Erhan Pınar, yeni planlama süreci için görüş alışverişlerinde bulundu.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, iş birliğinin en sevindirici noktasının zeytin üreticisine destek vermek olduğunu söyledi. Başkan Asa, "Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BURFAŞ, 11 bin litre yağ alımı gerçekleştirecek. Bu da yaklaşık 50 bin kilogram zeytin demektir. Marmarabirlik olarak alınan yağlık zeytinleri tesislerimizde ücretsiz bir şekilde sıkma, depoloma ve dinlendirme işlemlerini gerçekleştirerek BURFAŞ'a teslim edeceğiz. BURFAŞ zeytinyağlarını kendi tesislerinde kullanacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in iş birliği ile zeytin üreticisine destek vererek kamusal görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Marmarabirlik'ten Zeytin Üreticisine Destek - Son Dakika

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