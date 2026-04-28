Bursa çevre yolunun ücretli olacağı iddiaları yalanlandı

28.04.2026 10:19
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, Bursa çevre yolunun ücretli olacağı iddialarını yalanladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, Bursa çevre yolunun ücretli olacağı iddialarını yalanladı. Bakanlık yetkilileri bu durum için kanuni düzenleme yapılması gerektiğini, böyle bir düzenlemenin de gündemde olmadığını kaydettiler

Bakanlık yetkilileri, şu anda şehir içi trafiğinin rahatlamasına büyük katkı sağlayan ve bir kısmı da şehir merkezinde kalan Bursa Çevre Yolu'ndaki araç geçişinin ücretli olacağı iddialarını yalanlarken, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz şu ifadeleri kullanmıştı: "Karayolları 14. Bölge'deki, kamunun ücretsiz olarak işlettiği Bursa Çevre Otoyolu ile ilgili 2026 yılında yapılan ihalelere özelleştirme maddesi eklendiğini tespit ettik. Yap-İşlet-Devret modeli otoyolların fiyat tarifeleri baz alındığında, özelleştirildikten sonra Bursa Çevre Yolu'ndaki araç geçiş ücreti Gemlik Ayrımı-İnegöl Ayrımı arası 113 TL olacak."

Ancak bu iddialar bakanlık yetkililerince yalanlandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Advertisement
