Çiftçi başına traktör sayısında lider Bursa

12.05.2026 09:25  Güncelleme: 09:26
Türkiye genelinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçi başına bir traktör düşerken, Bursa'da bu oran 2,2'ye çıkarak dikkat çekti. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan traktör sayısı bir önceki aya göre %19,3 artış gösterdi ve Türkiye'deki toplam traktör sayısı 2 milyon 321 bin 253'e ulaştı.

Türkiye genelinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçi başına bir traktör düşerken, Bursa, Adana ve Balıkesir gibi tarım şehirlerinde bu oran ülke ortalamasının üzerine çıktı. Bursa, çiftçi başına düşen 2,2 traktör oranıyla dikkat çeken illerin başında yer aldı.

TÜİK'in bu yılın mart ayına ilişkin açıkladığı "Motorlu Kara Taşıtları" verilerine göre, geçen ay 159 bin 931 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 1,6'sını traktörler oluşturdu. Martta trafiğe kaydı yapılan traktör sayısı, bir önceki aya göre yüzde 19,3 arttı.

2025 aralıkta traktör sayısı 2 milyon 315 bin 504 iken, bu yılın ilk çeyreğinde sadece 5 bin 749 adetlik artış yaşandı ve martta trafiğe kayıtlı traktör 2 milyon 321 bin 253'e çıktı.

Bu yılın ilk çeyreğine göre Türkiye'de traktör sayısı 2 milyon 321 bin 253 iken ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon 363 bin olarak kayıtlarda yer aldı. Ttraktörler, belediyeler, fabrikalar ve farklı işletmelerce kullanılıyor ancak ülke genelinde toplam üzerinden değerlendirildiğinde; Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçi başına bir traktör düşüyor.

İllere göre çiftçi başına düşen traktör sayısı

Türkye'de 50 binin üzerinde traktör bulunduğu illere bakıldığında ise 112 bin 439 ile en fazla traktöre sahip Manisa'da çiftçi başına 1,27 traktör düşüyor. Konya'da 1,12 olan çiftçi başına traktör sayısı, İzmir'de 1,58, Adana'da 1,8, Afyonkarahisar'da 1,15, Antalya'da 1,36 oldu.

Bursa'da dikkati çekici bir oran

Sanayi kenti Bursa'da ise trafiğe kayıtlı 81 bin 204 traktör ve ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısı ise yaklaşık 37 bin görünüyor. Bu rakamlara göre Bursa'da çiftçi başına 2,2 traktör düşüyor. Traktörlerin fabrika ve sanayi tesislerinde de kullanıldığı gözönünde bulundurulsa da çiftçi başına düşen traktör sayısındaki fazlalık dikkati çekiyor. Balıkesir'de ise 73 bin 816 traktöre karşılık ÇKS'ye kayıtlı 44 bin çiftçi bulunuyor. Bu kente de çiftçi başına 1,7 traktör düşüyor. Türkiye'de 50 binin üzerinde traktöre sahip illere ilişkin rakamlar şöyle:

İller Traktör sayısı (bin) Çiftçi sayısı (bin) Çiftçi başına düşen traktör

Manisa 112 88 1,3

Konya 105 93 1,12

İzmir 87 55 1,6

Bursa 81 37 2,2

Ankara 75 55 1,4

Balıkesir 73 44 1,7

Denizli 66 51 1,3

Sakarya  65 49 1,3

Antalya 65 48 1,35

Adana 63 35 1,8

Aydın 62 53 1,2

Afyonkarahisar 51 44 1,2

Gaziantep 50 47 1,1 - BURSA

Kaynak: İHA

