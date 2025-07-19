Bursa'da Çiftçilere Mazot Desteği Kartları Dağıtılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bursa'da Çiftçilere Mazot Desteği Kartları Dağıtılacak

Bursa\'da Çiftçilere Mazot Desteği Kartları Dağıtılacak
19.07.2025 09:44  Güncelleme: 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, mazot desteği almaya hak kazanan yaklaşık 5800 çiftçiye kartlarını 21 Temmuz'da dağıtacak. Bu proje ile çiftçilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve üretimin artırılması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin mazot desteğini almaya hak kazanan yaklaşık 5800 çiftçiye kartları 21 Temmuz'da düzenlenecek törenle dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilerin desteklenmesi ve girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla yüzde 100 hibeyle hayata geçirdiği "Mazot Desteği" projesini, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı yürüttü.

Çiftçiler 2 Haziran'da başlayan başvurularını 11 Temmuz'a kadar yaptı ve ardından Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığının değerlendirmesi yapıldı.

Yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 5800 çiftçi yakıt desteği almaya hak kazandı. 21 Temmuz Pazartesi günü mazot kartı dağıtım töreniyle çiftçiler desteklerini alacak. Kartla çiftçiler bu yıl için 4 bin liralık mazot alabilecek.

Böylece Büyükşehir Belediyesinin çiftçiye yönelik mazot desteğinin toplamı 23 milyon liranın üzerinde olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın bereketli topraklarına üretimleriyle can veren çiftçilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Damla sulama borusu ve sıvı gübre desteklerinin ardından mazot desteği projesini hayata geçirdiklerini aktaran Bozbey, mazot desteğinin yüzde 100 hibe olarak verileceğini, yakıt kartlarının önümüzdeki hafta içinde dağıtılacağını kaydetti.

Çiftçinin sırtındaki maliyet yükünü azaltarak, üretimini artırmayı, gelirlerini ve yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını dile getiren Bozbey, ekenin, üretenin, tarlasını boş bırakmayanın destekçisi olacaklarını anlattı.

Bozbey, tüm zorluklara rağmen topraklarını terk etmeyen ve üretmeye çalışan çiftçileri kutlayarak, üreticilerle omuz omuza olacaklarını söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da Çiftçilere Mazot Desteği Kartları Dağıtılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı
Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
Çağla Şıkel tatilde coştu Çeşme gecelerinde oryantal şov Çağla Şıkel tatilde coştu! Çeşme gecelerinde oryantal şov
Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti
81 ilde geçerli olacak ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak 81 ilde geçerli olacak! ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
MİT raporu ortaya çıktı Zeki Doruk’un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış MİT raporu ortaya çıktı! Zeki Doruk'un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış
İnan Kıraç’ın aileyi karıştıran evliliği hakkında mahkemeden karar çıktı İnan Kıraç'ın aileyi karıştıran evliliği hakkında mahkemeden karar çıktı
Mehmet Uçum: Erdoğan’ın aday olması için anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yok Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yok

09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğine geldi
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğine geldi
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
08:35
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
08:22
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
06:55
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
12:30
Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu
Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu
12:27
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri
DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
12:21
İzinsiz kullanım teyit edildi Nuri Bilge Ceylan’a telif şoku
İzinsiz kullanım teyit edildi! Nuri Bilge Ceylan'a telif şoku
11:59
Mastercard ve Visa’ya soruşturma başlatıldı
Mastercard ve Visa'ya soruşturma başlatıldı
11:48
Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi
Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi
11:38
Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir
Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir
11:38
Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız
Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 09:46:16. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Çiftçilere Mazot Desteği Kartları Dağıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.