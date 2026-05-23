Bursa'da Dijital Pazaryeri Etkinliği

23.05.2026 14:46
Bursa'da düzenlenen etkinlikte 60 firma, dijital pazar yeri temsilcileriyle buluştu.

Bursa'da "Dijital Pazaryeri B2B Networking 2026" etkinliği, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen dijital pazar yeri platformlarını iş dünyasıyla buluşturdu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, 70. Meslek Komitesi öncülüğünde, e-ticaret ve e-ihracat alanında yeni işbirliklerinin geliştirilmesi ve firmaların dijital pazarlara erişiminin artırılması hedefiyle düzenlenen etkinlikte 60'tan fazla firma temsilcisi, dijital pazar yeri platformlarının üst düzey temsilcileriyle görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin dijital pazar yeri alanındaki en kapsamlı "B2B networking" organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Türkiye'nin önde gelen 10 dijital pazar yeri şirketinin Bursa iş dünyasıyla bir araya geldiğini anlatan Burkay, tekstilden elektroniğe, bilişimden gıdaya, otomotiv yedek parçasından makine sektörüne kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren yaklaşık 60 firmanın etkinlikte yer aldığını ifade etti.

Burkay, dünyada ticaret alışkanlıklarının hızla değiştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümle ticaretin zemini de farklılaştı. Geçmişte iyi bir dükkan, güçlü bir çevre ve yılların itibarı, ticarette önemli avantajlar sağlarken bugün dijital kabiliyetler de aynı ölçüde önem taşıyor. Artık dünyanın en büyük çarşısı, telefon ve tablet ekranları. Türkiye'de e-ticaret hacmi, 2025'te yüzde 52 artışla 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştı. Bu rakam, 2025 yılı için ortalama kur hesabıyla yaklaşık 115,5 milyar dolarlık bir büyüklüğe karşılık geliyor. E-ticaretin toplam ticaretteki payı, yüzde 20 seviyesine yaklaştı. İnternet üzerinden yapılan kartlı alışveriş hacmi 7,3 trilyon liraya ulaştı."

"Dijital pazar yeri şirketleri, Bursa'nın üretim gücünü ve ticaret kültürünü yakından tanıyacak"

Dijital pazar yeri platformlarında yer almanın önemine değinen Burkay, "Bu etkinlik sayesinde dijital pazar yeri şirketleri, Bursa'nın üretim gücünü ve ticaret kültürünü daha yakından tanıyacak. Firmalarımız da bu platformların sunduğu satış modellerini, veri altyapılarını, ödeme sistemlerini, lojistik çözümlerini ve müşteri erişim kanallarını doğrudan değerlendirme fırsatı bulacak." görüşünü paylaştı.

İbrahim Burkay, teknolojik dönüşüm süreçlerinde "yıkıcı inovasyon" kavramının önemini vurgulayarak, "Değişim kolay değil ancak bunu doğru okuyabilmek, büyük bir fırsat sunar. BTSO olarak projeler ve çalışmalarla bu süreci somutlaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Ticaret Bakanlığı ile yakın işbirliğiyle çalışıyoruz. Bursa'nın sanayi, ticaret ve ihracatta olduğu gibi e-ticaret ve e-ihracat pastasından daha fazla pay alması için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe 70. Meslek Komitesi Başkanı Barış Sülün ile Komite Başkan Yardımcısı Selda İyici, Meclis üyeleri İlker Özgüven ve Mesut Ceylan, ev sahipliği yaptı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
