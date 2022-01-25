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Bursa'da doğalgaz faturasına destek projesi başladı - Son Dakika

Bursa'da doğalgaz faturasına destek projesi başladı

25.01.2022 15:49
Bursa'da doğalgaz faturasına destek projesi başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi kentte ihtiyaç sahibi 5 bin 949 ailenin doğalgaz faturalarına kış mevsimi boyunca destek sağlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi kentte ihtiyaç sahibi 5 bin 949 ailenin doğalgaz faturalarına kış mevsimi boyunca destek sağlayacak. Ocak şubat ve mart aylarında 200 liralık destek Kart 16 hesaplarına yatırılacak. Ocak ayının destekleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Dar gelirlilere doğalgaz faturaları için Bursa'da yaklaşık 4 milyon liralık destek sağlanmış olacak

Pandemi sürecinde toplumun bütün kesimlerine yönelik örnek sosyal destek uygulamalarını devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Kart16 Sosyal Destek Kartı kullanan ihtiyaç sahiplerine doğalgaz desteği sağlıyor.

Bursa'da yaşayan yardıma muhtaç vatandaşların temel ihtiyaçlarının rencide edilmeden karşılanabilmesi amacıyla 2 yıl önce Kart16 uygulamasını başlatan ve bu sayede banka kartı ile ihtiyaç sahiplerine istedikleri yerden alışveriş özgürlüğü sunan Büyükşehir Belediyesi, kış aylarına özel yeni destek paketini devreye aldı. Kart16 kullanan 5 bin 949 ailenin yararlanacağı 'doğalgaz faturası desteği' ocak-şubat-mart aylarında geçerli olacak ve ödemeler 'ailelerin sosyo-ekonomik durumlarına göre' her ay ortalama 200 TL olarak Kart16 hesaplarına yatırılacak.

Kış aylarında 'fazla tüketim kaynaklı' artan doğalgaz faturalarına katkı sağlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu sayede ihtiyaç sahiplerinin kış aylarını üşümeden geçirmesini sağlayacak.

Projeyi tanıtan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kart16 kullanan binlerce aileye doğalgaz faturası desteği veriyoruz. Hemşehrilerimizin kış aylarını da konforlu bir şekilde geçirmeleri için canla başla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı - BURSA

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Doğalgaz, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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