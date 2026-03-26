Bursa'da ekmek zamlandı
Bursa'da ekmek zamlandı

Bursa\'da ekmek zamlandı
26.03.2026 09:13  Güncelleme: 09:14
Bursa'da ekmek fiyatları 1 Nisan'da 15 liradan 17,5 liraya yükselecek. Fırıncılar, zammın 2025 yılının son üç ayındaki maliyet farkı nedeniyle olduğunu açıkladı.

Bursa'da ekmek fiyatlarına gelen zam, 1 Nisan tarihi itibariyle geçerli olacak. Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, yapılan zammın, 2025 yılının son 3 ayının farkı olduğunu, 2026 yılında gelen zamların yansıtılmadığını söyledi.

Bursa'da ekmek fiyatlarına ilişkin tartışmalar sürerken, fırıncılar yapılacak artışın "yeni zam" değil, 2025 yılının son üç ayında karşılanamayan maliyet farkı olduğunu belirtti. Mevcut durumda 15 liradan satılan 200 gram ekmek 1 Nisan'dan itibaren 17,5 liradan satılacak. Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, "2025 yılının son 3 ayında oluşan maliyet farkı esnaf tarafından sübvanse edildi. 2026 yılına girilmesine rağmen yeni döneme ait maliyet artışlarının henüz fiyatlara yansıtılmadı. Un fiyatı 1200 liraya çıktı, işçilikte yüzde 27 artış yaşandı. 40 bin lira maaş alan çalışanların ücretleri 65-70 bin liraya yükseldi. Enerji ve mazot maliyetlerinde de artış var. Ancak bunların hiçbirini henüz fiyatlara yansıtamadık" dedi.

Yapılacak 2,5 liralık artışın yalnızca 2025'in son üç ayına ait bir dengeleme olduğu belirten Çırakoğlu, "2026 yılına ait maliyet artışlarının ise halen karşılanamadı. Normal süreç işleseydi ekmek fiyatı 25 liraya kadar çıkabilirdi. Ancak şu anki artış sadece geçmiş dönemin farkını kapsıyor" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Besaş ise 400 gram ekmeği 17,5 liradan satıyor. Besaş fırıncılara göre yüzde 50 indirimli satmış olacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa'da ekmek zamlandı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 09:28:15.
SON DAKİKA: Bursa'da ekmek zamlandı - Son Dakika
