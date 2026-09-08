Bursa\'da Junioshow Fuarı bu yıl iki kez düzenlenecek, kapılarını 10 Eylül\'e kadar açtı

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow) başladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEKSİAD) işbirliğiyle düzenlenen Junioshow, Bursa Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Fuarın açılışında konuşan BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, Junioshow'un bu yıla kadar yalnızca ocak ayında gerçekleştirildiğini, bu yıldan itibaren ise yılda iki kez düzenleneceğini bildirdi.

Bursa'nın bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe dünyanın en önemli üretim üslerinden biri olmasını amaçladıklarını ifade eden Bayezit, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımızın UR-GE ve Alım Heyeti Desteği kapsamında BTSO işbirliğiyle 33 ülkeden 300 yabancı alıcıyı burada ağırlamanın gururunu, onurunu yaşıyoruz. 33 ülke demek, yeni pazarlar demektir. 300 alıcı demek, üreticimiz için yeni ihracat kapıları demektir. Bizim bütün gayemiz Bursa'da üreten firmalarımızın daha fazla ihracat yapması, yeni pazarlara ulaşması, 'Made in Türkiye' etiketinin dünyanın daha fazla ülkesinde yer almasıdır."

"260'ın üzerinde firmamız devlet ve bakanlık desteklerinden faydalanıyor"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Junioshow'un Bursa'daki ziyaretçi profili açısından en güçlü fuarlardan biri olduğunu anlattı.

Burkay, bebek giyim sektöründe Bursa'nın ihracatına katkılarından dolayı BEKSİAD'a teşekkür etti.

Bir sektörün sivil toplum olarak organize olmasının çok kıymetli olduğunun altını çizen Burkay, "BEKSİAD gerçek anlamda sektörünü temsil eden bir sektörel yapılanma oldu. Geçmişinden bugüne BEKSİAD'a ve sektöre hizmet eden tüm başkanlarıma ve dostlarıma şehrim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Burkay, Bursa'nın ihracatı için bu fuarın çok önemli olduğunu dile getirerek, "Sektörel anlamda 6 UR-GE'nin yapıldığı tek sektördür bebe sektörü. Bu UR-GE'lerde 260'ın üzerinde firmamız devlet ve bakanlık desteklerinden faydalanıyor. Bebe sektörümüzü dünyanın bütün platformlarında temsil etme gücüne sahip oluyorlar." ifadesini kullandı.

Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol ve sektör temsilcileri stantları dolaştı.

Fuar, 10 Eylül'e kadar ziyaretçileri ağırlayacak.