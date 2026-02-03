Bursa Büyükşehir'den üreticiye güçlü destek - Son Dakika
Ekonomi

Bursa Büyükşehir'den üreticiye güçlü destek

Bursa Büyükşehir\'den üreticiye güçlü destek
03.02.2026 14:15  Güncelleme: 14:17
Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak amacıyla 'Kooperatifçilik ve Gıda Güvenliği Eğitimi' programı düzenledi. Eğitimde kooperatifleşme ve gıda güvenliği konuları ele alındı.

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması ve çiftçinin gelir düzeyinin artırılması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, üretime değer katan adımlar atmaya devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB), Bursa Bölgesi Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğinde 'Kooperatifçilik ve Gıda Güvenliği Eğitimi' programı düzenlendi.

Bursa Tarımsal Ürünler Tanıtım ve Eğitim Merkezi'nde (BUTATEM) gerçekleştirilen toplantıda bir araya gelen kooperatif ve dernekler, fikir alışverişinde bulundu. Derneklerin kooperatifleşme sürecinde izlemesi gereken adımların konuşulduğu programda, kooperatifçilik ve gıda güvenliği konularında bilgilendirme de yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i temsilen eğitim programının açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Metin Tunçel, Bursa'nın verimli toprakları ve köklü tarım kültürüyle emeğin kenti olduğunu ifade etti. İklim değişikliği, artan üretim maliyetleri ve pazara erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle daha planlı tarım yapılması gerektiğinin altını çizen Tunçel, "Kooperatifçilik; üreticimiz için sadece bir tercih değil, dayanışmayı büyüten, emeği koruyan ve üreticiyi güçlendiren en sağlam modellerden biridir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin yanında durmaya, toprağımıza ve gıdamıza sahip çıkmayı devam ediyoruz. Eğitim programıyla, kooperatiflerin daha sağlam yapılarla yol almasını, ortaklık bilincinin güçlenmesini ve gıda güvenliği konusunda doğru üretimin yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Doğru tarım için eğitim çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, emeğin ve dayanışmanın gücünü teknolojiyle birleştirmeyi önemsediklerini belirtti. Dijital Gelişim Ofisi hakkında da bilgi veren Bilgit, asıl amaçlarının kadın emeğini daha görünür kılmak ve ekonomik olarak güçlenmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, 3 gün sürecek olan eğitim programında sürdürülebilirlik, markalaşma, kalite konularının konuşulacağını dile getirdi. Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ceylan, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ticaret İl Müdürlüğü Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Şube Müdürü Ersan Aybar, her zaman emekçilerin yanında olduklarını belirterek gerekli destekleri sunmayı sürdüreceklerini söyledi.

Program, uzman isimlerin katıldığı sunumlarla devam etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Bursa

Son Dakika Ekonomi Bursa Büyükşehir'den üreticiye güçlü destek - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir'den üreticiye güçlü destek - Son Dakika
