Bursa\'da Lavanta Fidanı Üretimine Başlandı

Bursa'nın Keles ilçesindeki Pınarcık Süs Bitkileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Uludağ eteklerinde lavanta bahçeleri kurulması ve bölge çiftçisinin gelirinin artması için 30 bin fidan üretimine başladı.

Kooperatif Başkanı Mehmet Sakarya, kooperatifi bölge çiftçilerinin bir araya gelmesiyle 2017 yılında kurduklarını hatırlatarak, bir süre Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle mevsimlik bitki üretimi yaptıklarını ancak son bir yıldır daha kalıcı ürünlere yöneldiklerini anlattı.

Ihlamur, at kestanesi, sedir, kayın ve ladin ağaçların fidanlarını üretmeye başladıklarını dile getiren Sakarya, bunların yanında bu yıl ilk kez lavanta fidanı üretimine yöneldiklerini söyledi.

Lavantada 30 binle deneme üretimi yaptıklarını belirten Sakarya, "6 üyemizin ortaklığıyla yaptık. Saksıda üretip kısmen yere dikmemiz gerekiyorsa yere dikip lavanta behçesi yapmayı planlıyoruz. Yarı mamül satmak üzere başladık" dedi.

İklim ve rakım olarak çok güzel tepki aldıklarını ifade eden Sakarya, şöyle konuştu:

"Uludağ eteklerinde bin 100 rakımdayız ancak İzmir, Yalova ve Bursa merkeze göre daha iyi konumdayız. Şu anda lavata garanti ürünümüz diyebiliriz. Makasla, çeliklemeyle çoğaltabiliriz. Hedefte sıkıntı yok. Arz talebe göre şekillendirebiliriz. Yaz dönemi iyi geçiyor. Bahçe denemesi de yapacağız. Kışı da iyi geçirirse, iyi tepkiler alırsak, üretimi yaygınlaştıracağız."

Sakarya, bölgede tarımın çok zor olduğuna dikkati çekerek, "Genellikle kısıtlı olarak örtü altı üretim yapılıyor. Buralarda geçim kaynağı olabilir lavanta. Bu tarz dayanıklı bitkiler yapmalıyız. Kiraz ve çilek bölgede dar alanlarda yapılıyor ancak biz farklı alternatif ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Uludağ eteklerini lavanta kokutabilir, renklendirebiliriz" diye konuştu.

Lavantanın ıhlamura nazaran daha kolay olduğunu vurgulayan Sakarya, "Yıllık üretimimizi 200 bine çıkarmamız zor değil. Bölgedeki üreticilerin kullanamadıkları arazileri lavanta bahçesine dönüştüreceğiz. Bölge halkına lavanta ile gelir sağlamayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı. - BURSA