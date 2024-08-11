Bursa'da Siyah İncir Hasadı Başladı, Rekolte Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bursa'da Siyah İncir Hasadı Başladı, Rekolte Arttı

Bursa\'da Siyah İncir Hasadı Başladı, Rekolte Arttı

Bursa'nın bazı bölgelerinde yetişen ve dünyanın en kaliteli siyah inciri olarak kabul edilen meyvede hasat başladı. Hava şartlarından dolayı geçen seneye göre 20 gün erken hasadına başlanan siyah incirde bu sene dökülme yaşanmadığı için rekolte yüzde 15 arttı.

11.08.2024 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın bazı bölgelerinde yetişen ve dünyanın en kaliteli siyah inciri olarak kabul edilen meyvede hasat başladı. Hava şartlarından dolayı geçen seneye göre 20 gün erken hasadına başlanan siyah incirde bu sene dökülme yaşanmadığı için rekolte yüzde 15 arttı.

Raf ömrü, dış görünüşü ve tadıyla dünyanın en kaliteli inciri olarak kabul edilen Bursa'nın siyah incirinde hasat başladı. Bu sene havanın erken ısınması ve yağmurların yağmasıyla siyah incir hem kalitesini arttırdı hem de rekoltesini yükseltti. Hummalı bir şekilde tarlalardan toplanan incirler tezgahlarda yerini almaya başladı.

"Dünyada bu kadar nadir olup hiç edilen bir meyve türü daha yoktur"

Hasadına 20 gün erken başlanan siyah incirin rekoltesinde geçen seneye göre yüzde 10-15 aralığında bir artışın söz konusu olduğunu belirten Çağlayan Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Emre Ertaş, "Burada 20 gündür hasat zamanı devam ediyor ancak piyasada bir belirsizlik var. Biz bahçeden topluyoruz ve ihracatçılara devrediyoruz. Bahçesinde inciri toplayan çiftçi ürününü buraya bırakıyor ve bahçesine geri dönüyor. Bu sene üründe kalite olarak geçen seneye göre daha iyi, geçen sene döküm mevcuttu. Bu sene çok şükür öyle bir sıkıntımız yok. Dünyada bu kadar nadir olup hiç edilen bir meyve türü daha yoktur" dedi.

Siyah incirin ihracat alanlarına değinen Ertaş, şunları aktardı: "Bursa'dan incir genel olarak Avrupa ülkelerine gidiyor, Rusya ile ağırlıklı olarak çalışılıyor. Bu sadece Türkiye'de Bursa bölgesinde yetişen bir meyve ama bu kadar hiç edilen başka bir meyve de yoktur yani. İç piyasada genel olarak İstanbul'a ihraç ediyoruz. Buradan beş araba İstanbul'a gidiyorsa iki araba Türkiye'nin farklı bölgelerine gidiyorken Avrupa'da ise Almanya'ya gidiyor."

Çiftçi Sefa Balaban, "Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesinde yaklaşık 10 kuşaktan fazladır ailemizle beraber çiftçilik yapıyoruz. 2024 yılı incir hasadına 1 hafta 10 gün erken başladık. Geçen seneye oranla bu seneki rekoltemiz biraz fazla. Geçtiğimiz sezonda hava şartlarından kaynaklı incirde dökülmeler yaşandı ama bu sene biraz daha iyi konumda. İklim sebebiyle her sene hasadımız biraz daha ileriye çekiliyor. İncir akşam ve sabah sıcağı sever yağmurlarından yağmasıyla daha erken inciri aldık ve kalitesi de daha iyi oldu. İncir yüzde 100 doğal yetişen bir meyvedir ilacı kesinlikle kabul etmez. Diğer meyvelerde böceklerin önlenmesi için ilaç kullanılırken incir ilacı kabul etmez" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da Siyah İncir Hasadı Başladı, Rekolte Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
09:48 Davutoğlu AK Parti’ye geri mi dönüyor Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış
09:27 Kassam Tugayları video yayımladı Yahya Sinvar’ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var
08:25 Dün gece erişime açıldı İşte Türkiye’nin Instagram’a kabul ettirdiği şartlar Dün gece erişime açıldı! İşte Türkiye'nin Instagram'a kabul ettirdiği şartlar
12:01 Yolun sonu altın olsun Milli tekvandocumuz çeyrek finalde Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
11:55 Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu
11:51 Yeni takımı belli gibi Zaha Galatasaray’dan ayrılıyor Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:39 Ankara’da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum Ankara'da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 13:00:57. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Siyah İncir Hasadı Başladı, Rekolte Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement