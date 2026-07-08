Bursa'da Üretici Tüccarlara Dikkat Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Üretici Tüccarlara Dikkat Ediyor

Bursa\'da Üretici Tüccarlara Dikkat Ediyor
08.07.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey'de zarar eden çiftçi, tüccarlara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçen yıl sözleşmeli üretim yapmasına rağmen alıcı firmanın ürünü tarlada bırakması nedeniyle yaklaşık 20 milyon lira zarar eden üretici Seçim Gezegen, bu yıl karpuz yerine domates ve biber ürettiğini ifade etti. Gezegen, üreticilere tüccarlar konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Geçen yıl Konyalı bir firma ile anlaşarak 500 dönüm alanda sözleşmeli karpuz ektiğini hatırlatan Gezegen, ürünün bir bölümünün satın alındığını ancak piyasa fiyatlarının gerilemesi üzerine firmanın sözleşmeye aykırı davrandığını belirtti. Firmanın fiyat güncelleme talebini kabul etmelerine rağmen hasada gelmediğini ifade eden Gezegen, "3 bin 500 ton karpuzum yerde kaldı. Farklı bahaneler ileri sürdüler. 'Bugün, yarın' derken gelmediler ve 20 milyon liraya yakın zararım oldu. Karpuzdan çok soğudum, bir yıl oldu karpuz yemedim. Temmuz ayı geldi, karpuzu göresim bile yok" dedi.

"Paranızı almadan tüccarı tarlaya sokmayın"

Yaşanan sürecin ardından hukuki mücadele başlattıklarını kaydeden Gezegen, "2025'te yaşadığımız sorunlar mahkemeye taşındı, keşifler yapıldı, davalar açtık ve sürüyor. Adalete güveniyoruz. Haksız ithamlarla mağdur edildik. Mahkemeler biraz yavaş ilerliyor ama mağduriyetimizin er ya da geç giderileceğine inanıyorum" diye konuştu.

Sözleşmeli üretim yapmasına rağmen mağduriyet yaşadığını vurgulayan Gezegen, "Karpuz tüccarlarına dikkat edin, paranızı almadan tarlanıza sokmayın. Anlaşmalarınızı yapın. Ben sözleşmeli ektiğim halde mağdur oldum, siz düşünün" ifadesini kullandı.

"Karacabey çiftçisi giderek mısırdan vazgeçiyor"

Bu yıl umudunu domates, biber ve mısıra bağladığını ancak girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu dile getiren Gezegen, üretimdeki heyecanlarını kaybettiklerini söyledi. Gezegen, bölgedeki üretim değişikliklerine değinerek, "Mazot ve gübre maliyetleri yüksek. Önümüzdeki bir iki yıl içinde tarımda ne kadar üretiriz bilmiyorum. Mısır üretiyoruz, satıyoruz ama ortada gelir görünmüyor. Karacabey çiftçisi giderek mısırdan vazgeçiyor. Mısır azaldığı için çiftçi ürün seçeneği olarak domates ve bibere yöneldi. 2026'da neler yaşayacağız, fiyatlar nasıl olacak göreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karacabey, Ekonomi, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da Üretici Tüccarlara Dikkat Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yön veren ülkeden dev satın alma 2023’ten bu yana rekor Altına yön veren ülkeden dev satın alma! 2023'ten bu yana rekor
Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası
Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı
Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı
AK Parti’nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella’ya istifaya çağrısı AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı
Ümit Özdağ rozet taktı, CHP’li başkan transferi jet hızında yalanladı Ümit Özdağ rozet taktı, CHP'li başkan transferi jet hızında yalanladı

10:03
Ankara’daki tarihi zirve sürerken Rusya’dan Kiev’e balistik füze yağmuru
Ankara'daki tarihi zirve sürerken Rusya'dan Kiev'e balistik füze yağmuru
09:54
Rutte’nin Ankara halkına mesajı var: Gösterdikleri sabır için kendilerine minnettarım
Rutte'nin Ankara halkına mesajı var: Gösterdikleri sabır için kendilerine minnettarım
09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
09:39
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi’ne yansıdı Erdoğan’dan özellikle rica etmiş
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş
08:55
Trump’ın Türkiye planı ortaya çıktı İsrail basınından dikkat çeken iddia
Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia
08:26
Macron rutini bozmadı NATO Zirvesi için geldiği Ankara’da sabah koşusuna çıktı
Macron rutini bozmadı! NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusuna çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 11:02:10. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Üretici Tüccarlara Dikkat Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.