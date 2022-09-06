2022 Uluslararası Uzay Kongresi, GUHEM'de 9 Eylül'de başlıyor - Son Dakika
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2022 Uluslararası Uzay Kongresi, GUHEM'de 9 Eylül'de başlıyor

06.09.2022 13:32
2022 Uluslararası Uzay Kongresi, GUHEM'de 9 Eylül'de başlıyor

Bursa'daki Avrupa'nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 2022 Uluslararası Uzay Kongresine (International Space Convention- ISC 2022) ev sahipliği yapacak.

Bursa'daki Avrupa'nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 2022 Uluslararası Uzay Kongresine (International Space Convention- ISC 2022) ev sahipliği yapacak.

GUHEM'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en prestijli küresel uzay etkinlikleri arasında yer alan, Altair Enterprises tarafından organize edilen Uluslararası Uzay Kongresi (ISC 2022) bu yıl Türkiye'nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi GUHEM'in ev sahipliğinde Bursa'da yapılacak.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen 2022 Uluslararası Uzay Kongresi'ne dünyanın birçok yerinden alanında yetkin uydu, donanım ve yazılım şirketlerinden ünlü bilim insanları ve astronotlar konuşmacı olarak katılacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçen GUHEM, 9-11 Eylül'de gerçekleşecek kongrede sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Açılışını Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın yapacağı 2022 Uluslararası Uzay Kongresi'nde farklı ülkelerin uzay ajansları ve uzay endüstrisinin sektör temsilcileri GUHEM'de buluşacak.

Kongre kapsamında uzay endüstrisini daha ileri seviyelere taşımak amacıyla alandaki son gelişmeler, yaklaşımlar ve küresel konular ele alınarak fikir paylaşımları yapılacak. Dünya uzay sektörünü Bursa'da buluşturacak kongre, tecrübe paylaşımı, iş birliği ve uzay endüstrisini daha ileri taşımak için uygun bir platform sunacak.

Şirketlere uluslararası ortaklıklar kurmaları için fırsat sağlamayı amaçlayan ISC 2022'ye NASA ve ESA yetkilileriyle Spire, GMV Aerospace and Defence, Redwire Space Europe, Planet, AAC Clyde Space, Maxar Technologies, Nanoracks Europe, Beyond Gravity, Türksat, PlanS, Arianespace gibi uydu, yazılım ve donanım firmalarından yüzden fazla konuşmacı katılacak.

Uzay sektöründe dünya devlerinin bir araya geleceği 2022 Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye'nin ilk ticari uydusunu uzaya gönderen Plan-S firması Platin, Roketsan Gold ve Türksat iletişim sponsoru olarak yer alacak.

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) ve GUHEM'in Bursa'ya kazandırılmasına öncülük eden BTSO stratejik partner olarak kongreye katılım sağlayacak.

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Kaynak: AA

Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2022 Uluslararası Uzay Kongresi, GUHEM'de 9 Eylül'de başlıyor - Son Dakika

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