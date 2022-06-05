Bursa'daki Junioshow'u 11 binden fazla kişi ziyaret etti

Bursa'da 4 gün süren "Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı"nı (Junioshow) 11 binden fazla kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO ve TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle düzenlenen Junioshow, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

105 firmanın katıldığı fuarı, 67 ülkeden 11 bin 162 sektör profesyoneli ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat merkezi Bursa'ya fuarcılık alanında önemli vizyon kazandırdıklarını ifade etti.

Bursa iş dünyasının küresel arenadaki rekabetçiliğini artırmak ve kenti dünyadaki en önemli fuar merkezlerinden biri yapma hedefiyle çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini belirten İsmail Kuş şunları kaydetti:

"Bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik düzenlediğimiz Junioshow, Türkiye'deki en önemli fuarlardan biri haline geldi. Sektörümüzün dünyaya açılmasında ve son yıllarda elde ettiği ihracat başarılarında fuarımızın ve Ur-Ge (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projelerimizin çok önemli katkıları var. Bu yıl ikinci, toplamda ise onuncu kez düzenlediğimiz Junioshow, firmalarımızın yeni iş bağlantıları kurmasına öncülük etti. Pandemi koşulları ve yakın coğrafyamızda yaşanan sorunlara rağmen 67 ülkeden yabancı ziyaretçiyi fuarımızda ağırladık. Junioshow, gelecek yıllarda sektörde trendlerin belirlenmesine öncülük ederken, firmaların dış ticaret hedeflerinde de önemli bir yer tutmayı sürdürecek."

Fuarı 67 ülkeden 902 yabancı alıcı ziyaret etti

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de ocak ayından sonra bebe çocuk konfeksiyonu sektörünü ikinci kez TÜYAP Bursa çatısı altında buluşturan fuarın 902'si yurt dışından 67 ülkeden olmak üzere toplamda 11 bin 162 iş insanı tarafından ziyaret edildiğini aktardı.

Hedeflerine ulaşan fuarda milyonlarca dolarlık sipariş verildiğini, yapılan ticaretle de bölge ve ülke ekonomisine değer katıldığının altını çizen Ersözlü, "105 katılımcı firma, sonbahar-kış konseptinde hazırlanan on binlerce modelini yine tek tip özel dekor stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sundu. Önümüzdeki yılın ilk buluşması olacak Junioshow Fuarı 11-14 Ocak 2023'te ilkbahar-yaz konseptiyle ziyaretçileriyle buluşacak. Junioshow Fuarı yine dekor stantlarda, yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını artırmak isteyen firmaların katılım sağlayarak dünyaya açılma hedefleriyle gerçekleşecek." açıklamalarında bulundu.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ise salgın sonrası ilkini ocak ayında gerçekleştirdikleri Junioshow Fuarını ikinci kez başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Fuarda 100'ü aşkın sektör temsilcisini yurt dışından alıcılarla buluşturduklarını belirten Yıldız, hem katılımcı firmaların hem de ziyaretçilerin fuardan memnun ayrıldığını sözlerine ekledi.