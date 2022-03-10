Bursa İpeği dünya vitrininde - Son Dakika
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Bursa İpeği dünya vitrininde

10.03.2022 00:57
Bursa İpeği dünya vitrininde

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'nın ipeği, Macaristan'ın Békéscsaba şehrinde düzenlenen 18. Karpat Havzası Halk Tekstil Festivali'nin gözdesi oldu.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'nın ipeği, Macaristan'ın Békéscsaba şehrinde düzenlenen 18. Karpat Havzası Halk Tekstil Festivali'nin gözdesi oldu. Ferenc Gl Üniversitesi'ndeki festivale, Macaristan'ın farklı bölgelerinden gelen el sanatları ustaları ve bilim insanlarının yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den akademisyenler ile sanatçılar katıldı. Festivalin açılışında konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, geleneksel sanatların korunmasının önemine dikkat çekti. Kasseinov, "Böylesine anlamlı bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı çok mutluyum. Geleneksel sanatlarımızı 'gün yüzüne çıkararak' gelecek nesillere aktarmamız çok önemli. Festivalinizde Türk dünyasından sanatçı ve bilim insanlarına yer verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda Karpat Havzası Halk Tekstil Festivali'ne Türk dünyasından daha çok sanatçının katılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Etkinlik kapsamında atölye çalışmaları, sergiler ve ülke sunumları düzenlendi. Festivalde ayrıca, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa için özel oturum yapıldı.

İpek Yolu ve Bursa ipekçiliği

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa adına festivale katılım sağlayan Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sevgi Yüksel Uzunöz, 'İpek Yolu ve Bursa İpekçiliği' konulu sunum yaptı. Çin'den Avrupa'ya uzanan Tarihi İpek Yolu üzerinde asırlarca önemli merkez olan Bursa'nın tüm değerleri ile dünya kültür mirasının parçası olduğunu ifade eden Uzunöz, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti Bursa'nın tarihi hanlarının önemine vurgu yaptı. Bursa menşeili ipek dokumaları, kumaş çeşitleri ve desen özellikleri hakkında detaylı bilgiler veren Uzunöz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nin faaliyetleri ile Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali'ni anlattı. Festivalde ayrıca, Kasın Uzunöz'ün 'ipek dokuma örnekleriyle çarpana dokuma' uygulamaları da tanıtıldı. 18. Karpat Havzası Halk Tekstil Festivali kapsamında sergilenmek üzere özel hazırlanan 2 bine yakın eser, ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Sergi, 8 Nisan'a kadar Békéscsaba İlçe Kütüphanesi'nde ve Mihly Munkcsy Müzesi'nde ziyaret edilebilecek. - BURSA

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Türk Dünyası, Macaristan, Bursa, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa İpeği dünya vitrininde - Son Dakika


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