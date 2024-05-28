Yıldırım'da Zeyniler Köyü'nden Zeyniler Hınkalı'na Coğrafi İşaret Tescili - Son Dakika
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Ekonomi

Yıldırım'da Zeyniler Köyü'nden Zeyniler Hınkalı'na Coğrafi İşaret Tescili

Yıldırım\'da Zeyniler Köyü\'nden Zeyniler Hınkalı\'na Coğrafi İşaret Tescili

Yıldırım ilçesinde Zeyniler Köyü'nde kadınlar tarafından hazırlanan Zeyniler Hınkalı, coğrafi işaret tescili alarak Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde sergilendi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve diğer protokol üyelerinin katıldığı etkinlikte, Bursa'nın coğrafi işaretli ürünleri de ikram edildi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kadın kooperatiflerini destekleyerek şehrin ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti.

28.05.2024 13:56
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Yıldırım'da Zeyniler Köyü'nün marifetli kadınları, tarihten günümüze gelen Ahıska Türkleri'ne ait Zeyniler Hınkalı'na coğrafi işaret tescili almayı başardı.

Bursa Yıldırım Belediyesi'nin destekleri Bursa Valiliği'nin koordinasyonu ile Türk Mutfağı Haftası'nın finali Yıldırım ilçesi Zeyniler Köyü'nde kadınların hazırladığı birbirinden lezzetli sofraları ile adeta lezzet şölenine dönüştü.

Yıldırım ilçesi Zeyniler Köyü'ndeki Türk Mutfağı etkinliğine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zeyniler Köyü'nden düzenlenen etkinlikte kadınlar canlı performans ile hazırladıkları coğrafi işaret tescilli Zeyniler Hınkalı'nın püf noktalarını anlatırken, "Atalarımızdan bize miras kalan Zeyniler Hınkalı ne Kayseri mantısına ne de Kars Hengeli'ne benzer. 13 büzgülü, hamuru ince ve ceviz büyüklüğünde kıyması olur. Zeyniler Hınkalı anlatılmaz, yenilir" diyerek, Bursa Zeyniler Hınkalı'nın diğer mantılardan farklılık gösteren özelliklerini vurguladılar.

TÜRK MUTFAĞININ EN ÖNEMLİ KAHVALTI SUNUMLARI

Bursalı kadınlardan oluşan 12 kooperatif üyesi Türk mutfağının önemli kahvaltı sunumlarını sergileme şansı buldu. Kahvaltı sunumları arasında; Bursa Kahvaltısı, İkindi Kahvaltısı, Yer Sofrası, Yeni Gelin Sofrası, Konak Sofrası, Hıdırellez Kahvaltı Masası, Cumhuriyet Dönemi Kahvaltı Masası, Osmanlı Kahvaltı Masası, İç Anadolu Selçuklu Kahvaltı Masası gibi onlarca seçenek yer aldı.

Bursa'nın Zeyniler Hınkalı Coğrafi İşaret Tescili Aldı!

Etkinlikte Bursa'nın coğrafi işaretli ürünleri olan Zeyniler Hınkalı, cevizli lokum, cantık, tahinli pide, yaprak sarması, gözleme gibi çeşit çeşit yiyecekler ikram edildi.

Etkinlikte konuşma yapan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çok zengin yemek kültürümüzün olduğunu vurgulayarak, "İlimizde 34 tane coğrafi işaret alan ürünlerimiz bulunmakta. Bu ürünlerimizi markalaştırmak ve coğrafi ürünlerimizin sayısını artırmak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de, yaptığı konuşmada, Çalıkuşu Romanı'nın geçtiği Zeyniler Köyü'nde olduğunu belirterek, "Buradaki kadın kooperatifimiz coğrafi işaretlerini aldılar. Bursa'nın onlarca coğrafi işaretli ürünü bulunmakta. Zengin bir mutfağa sahip Bursa gastronomi merkezi olma yönünde yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz ve bakanlığımız ciddi çalışmalara imza atıyorlar" şeklinde konuştu.

KADINLARIMIZA DESTEK OLACAĞIZ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, Çalıkuşu Kooperatif'in Zeyniler Hınkalı'na aldıkları coğrafi işaretli yemeğini de burada sergileyip tanıtmakta mutluluk duyduklarını belirtti. Bu durumun tüm kadın kooperatiflerine ilham olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, Kadınları her alanda destekleyerek kadın elini şehrin ekonomisine ve sosyal yaşantısına daha fazla renk vermesine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahinur Makar, Kayseri'nin mantısı, Kars'ın Hıngel'i olduğu gibi Bursa'nın da Zeyniler Hınkalı olduğunu dile getirerek şöyle dedi: "Hamurun inceliği, kıymasının harcı, özel marifet gerektiren 13 pileli büzgüsü, hamurunun çapı ve özellikle pişirilme sırasındaki hınkal toplarının suyun içinde dans etmesi ustalık gerektirir. Zeyniler Hınkalı anlatılmaz, Zeyniler Hınkalı yenilir."

Türk mutfağından motiflerin sergilendiği etkinlikte protokol konuşmalarının ardından plaket takdimleri gerçekleştirildi.

Bursa'nın Zeyniler Hınkalı Coğrafi İşaret Tescili Aldı!

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Son Dakika Ekonomi Yıldırım'da Zeyniler Köyü'nden Zeyniler Hınkalı'na Coğrafi İşaret Tescili - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıldırım'da Zeyniler Köyü'nden Zeyniler Hınkalı'na Coğrafi İşaret Tescili - Son Dakika
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