Bursa Şeftalisi AB'de Coğrafi İşaret Tescili Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Şeftalisi AB'de Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Bursa şeftalisinin, Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret olarak tescil edilmesiyle üreticiye ve ihracata daha fazla katkı sağlanması öngörülüyor. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 24'üncü coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa şeftalisi, lezzeti, aroması, kalitesi ve uzun raf ömrüyle ön plana çıkıyor. Bursa Ovası'nda yetiştirilen ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen şeftali, bu yıl hem rekoltesiyle hem de AB tesciliyle üreticilerin yüzünü güldürdü. Bursa Bölgesi Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özkan, şeftalinin tescillenmesini sevinçle karşıladıklarını belirtti ve AB tescili almasıyla dünya çapında markalaşmayı hedeflediklerini söyledi. Şeftali üreticisi Haluk Kürel de tescil alması sayesinde Bursa şeftalisinin çiftçiye daha fazla kazanç sağlayacağını ifade etti.

19.07.2024 11:19
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Lezzeti ve aromasıyla ünlü Bursa şeftalisinin, Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret olarak tescil edilmesinin ardından üreticiye ve ihracata daha fazla katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 24'üncü coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa şeftalisi, lezzeti ve aromasının yanı sıra kalitesi ve uzun raf ömrüyle ön plana çıkıyor.

Bursa Ovası'nda yetiştirilen ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen şeftali, bu yıl hem rekoltesiyle hem de hasat zamanında alınan AB tesciliyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

"Avrupa ülkelerine artık daha fazla şeftali gidecek"

Bursa Bölgesi Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özkan, AA muhabirine, şeftalinin tescillenmesini sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Bursa şeftalisinin Türkiye'de 2018 yılında coğrafi işaret olarak tescil edildiğini belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla AB'ye coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. İnceleme süreci tamamlanan Bursa şeftalisinin tescili, 15 Temmuz'da AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. AB tescili almasıyla dünya çapında markalaşmayı hedefliyoruz. Bursa şeftalisi, iri, renginin koyu kırmızı, içinin dolu ve şeker oranının yüksek olması gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor."

Özkan, yıllardır AB ülkelerine şeftali ihraç ettiklerini dile getirerek, "Ürünümüzün iyi ve kaliteli olduğunu zaten biliyorduk ama bunu Avrupa'ya ve dünyaya duyurabilmek için tescile ihtiyacımız vardı. Bunu da tescil ettirdik. Bundan sonra hedefimiz, Avrupa Birliği ve diğer ülkelere daha fazla ürün göndermek." ifadesini kullandı.

Özkan, şeftalide geçen yıl 60 bin ton civarında gerçekleşen rekoltenin bu yıl 100 bin ton olmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Şeftali üreticisi Haluk Kürel de tescil alması sayesinde Bursa şeftalisinin çiftçiye daha fazla kazanç sağlayacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bursa Şeftalisi AB'de Coğrafi İşaret Tescili Aldı - Son Dakika

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