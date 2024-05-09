Bursa Textile Show Fuarı 9-11 Ekim'de düzenlenecek - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Textile Show Fuarı 9-11 Ekim'de düzenlenecek

Bursa Textile Show Fuarı 9-11 Ekim\'de düzenlenecek

Bursa Textile Show Fuarı, 9-11 Ekim tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilecek. Bu yıl 12. kez düzenlenecek olan fuar, tekstil sektöründe önemli bir buluşma noktası olacak. Fuar, yabancı yatırımcıları ve yerli iş ortaklarını bir araya getirerek sektörün dış ticaret hacmine katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, katılımcı ve ziyaretçilere en son trend ve yenilikleri keşfetme imkanı sunacak olan fuar, sektörün rekabetçi, esnek ve yenilikçi yapısına da katkı sağlayacak.

09.05.2024 10:07
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Türkiye'de tekstil sektörünün en önemli buluşmalarından olan Bursa Textile Show Fuarı, 9-11 Ekim'de düzenlenecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonunda Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) işbirliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak fuar, 12. kez kapılarını açacak.

Tekstil sektöründe her yıl binlerce yabancı yatırımcıyı ve yerli iş ortaklarını bir araya getiren fuarın önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da sektörün dış ticaret hacmine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Sektör paydaşları için etkin ve güçlü bir platform olan fuar, katılımcı ve ziyaretçilerine en son trend ve yenilikleri keşfetme imkanı sunacak.

Bursa Textile Show, ayrıca bu yılki konseptiyle sektörün rekabetçi, esnek ve yenilikçiliğine de büyük katkı sağlayacak. Fuarın katılımcı firmaları, "Fast Production" modeliyle, müşterilerinden gelen talepleri, stoklarındaki ürünlerini kullanarak hızlı teslimat yöntemiyle gerçekleştirecek.

Tasarım, üretim ve dağıtım süreçlerini optimize eden firmalar, müşterilerinin taleplerine hızla karşılık verip rekabetçi kimliklerini de güçlendirecek.

Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından ziyaretçi beklenen fuar, Türkiye'nin farklı şehirlerinden de alıcıları bir araya getirecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa Textile Show Fuarı 9-11 Ekim'de düzenlenecek - Son Dakika

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