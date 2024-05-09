Ekonomi

Türkiye'de tekstil sektörünün en önemli buluşmalarından olan Bursa Textile Show Fuarı, 9-11 Ekim'de düzenlenecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonunda Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) işbirliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak fuar, 12. kez kapılarını açacak.

Tekstil sektöründe her yıl binlerce yabancı yatırımcıyı ve yerli iş ortaklarını bir araya getiren fuarın önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da sektörün dış ticaret hacmine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Sektör paydaşları için etkin ve güçlü bir platform olan fuar, katılımcı ve ziyaretçilerine en son trend ve yenilikleri keşfetme imkanı sunacak.

Bursa Textile Show, ayrıca bu yılki konseptiyle sektörün rekabetçi, esnek ve yenilikçiliğine de büyük katkı sağlayacak. Fuarın katılımcı firmaları, "Fast Production" modeliyle, müşterilerinden gelen talepleri, stoklarındaki ürünlerini kullanarak hızlı teslimat yöntemiyle gerçekleştirecek.

Tasarım, üretim ve dağıtım süreçlerini optimize eden firmalar, müşterilerinin taleplerine hızla karşılık verip rekabetçi kimliklerini de güçlendirecek.

Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından ziyaretçi beklenen fuar, Türkiye'nin farklı şehirlerinden de alıcıları bir araya getirecek.