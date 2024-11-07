Bursa Ticaret Borsası 100. Yılını Görkemli Törenle Kutladı

Ekonomi

Bursa Ticaret Borsası 100. kuruluş yılını görkemli bir ödül töreni ile taçlandırdı.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin ekonomisine yön veren Bursa Ticaret Borsası, 100 yılı geride bırakarak "Asırlık Çınar" ünvanını kazandı. 100. kuruluş yıl dönümünde "Kozadan Kanatlananlar: Ticaretin Dönüştürücü Güçleri" temasıyla görkemli bir ödül töreni düzenleyen Bursa Ticaret Borsası 10 farklı kategoride toplam 84 firmaya ödüllerini takdim etti.

100 yıl önce temelleri atılan BTB'nin Türkiye'nin geleceğine yön verdiğini ifade eden Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, "Ticaretin ve tarımın kalbinin attığı bu yapı bugün geldiği noktada 100 yıllık bir mirası, aynı kararlılık ve heyecanla geleceğe aktarmanın bilincini taşımaktadır. Geçmişe dönük baktığımızda Bursa Ticaret Borsası'nın dijital dijitalleşmeden sürdürülebilir ticarete, şehrimizin kültürel değerlerinden, sosyal hayatına kadar çok geniş bir yelpazede uygulamaya geçirdiği başarılı projelerle hem üyelerimize hem de şehrimize ciddi katkılar sağlamıştır. Borsamız her adımında ileriye bakarak köklü mirasını modern ticaretin gereklilikleriyle buluşturmuş, şehrimizde tarımın nabzını tutmuştur. Bugünkü başarılarımız yalnızca geçmişimin geçmişimizin bir ürünü değil aynı zamanda geleceğe dair güçlü bir vizyonun yansımasıdır" şeklinde konuştu.

"BTB bizim için gurur kaynağıdır"

BTB'nin bin 245 üyesiyle birlikte Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu kaydeden Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Borsamızın bir özelliği de 12 ülkeden 38 ticaret borsasını bir araya getiren Avrupa Ticaret Borsaları Birliğinin üyesi olmasıdır. Bu da bizim için ayrıca bir gurur kaynağıdır. Yine aynı şekilde canlı hayvan, zeytin, zeytinyağı, yaş sebze ve meyve, hububat, unlu mamuller, koza, ipek ve çeşitli gıda maddelerinin kotasyonuna tabi olduğu Bursa Ticaret Borsası'nın tescil işlem hacmi 2023 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 89 artışla 32,7 milyar liraya ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

"21 yılda 260 milyar dolarlık yatırım geldi"

BTB'nin Türkiye ekonomisine yön verdiğini söyleyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Demokrasi ve kalkınma yolculuğunda ticaret borsalarımız adeta lokomotif görevini üstlenmiş durumda. Ekonominin tam kalbinde faaliyet gösteren ticaret borsası ülkemizin her köşesinde iş dünyamızın nabzını tutabiliyorlar. Ürün ticaretini kayıt altına alma düşüncesiyle çıkan hayata geçiren borsamız rekabetçi ve sağlıklı işleyen bir piyasanın oluşması, ticaretin geliştirilmesi, kayıt dışı ticaretin azaltılması, fiyat istikrarının sağlanması ve fahiş fiyatları önüne geçilmesi, işletmelerin AR-GE, üretim ve ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi, ürünlerin katma değerlerinin ve rekabetçiliklerinin arttırılması istihdam oluşturulması, finansman imkanları sağlanması açısından önemli bir fayda sağlıyor. Son dönemde uygulanan ekonomik programın makro ekonomik verilere nasıl yansıdığını da hep birlikte takip edebiliyoruz. Azalan cari açık, artan doğrudan yabancı yatırımlar, sermaye girişleri bu durumu da teyit eden bir nitelikte kamuoyuna zaten yansıyor. Zayıf küresel talebe ve birçok jeopolitik olumsuzluğa rağmen Türkiye 16 çeyrekli kesintisiz bir şekilde büyümeyi başarabildi. Bir yandan ihracatımız artarken diğer yandan 2024 yılının ilk 10 ayına baktığımızda dış ticaret açığımızda da yüzde otuzluk bir iyileşmenin gerçekleştiğini görebiliyoruz. Türkiye artık sanayi üretim ve teknolojik altyapısı, sanayi ürünü ihracatı bakımından dünyanın en girişimci ülkelerinden bir tanesi olarak görülüyor. Bu süreçte bizim kalkınma hamlemize gerçekten ciddi katkılar sunuyor. 2003'ten önceki 30 yılda sadece on beş milyar dolarlık yabancı yatırım çekebilmişken bu son 21 yılda toplamda 260 milyar dolarlık yabancı yatırımın Türkiye'ye geldiğini görebiliyoruz. Bugün seksen iki binden fazla çok uluslu şirket Türkiye'de faaliyete devam ediyor. Türkiye yüzyılını inşa ederken de siz değerli iş insanlarımızla beraber bunu başaracağımıza, taçlandıracağımıza inanıyoruz" dedi.

Ödül gecesine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa TB Meclis Başkanı Mehmet Aydın, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz katılım gösterdi. - BURSA