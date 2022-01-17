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Bursa Ticaret Borsası, 2021 yılında 328 milyon liralık işlem gerçekleştirdi - Son Dakika

Bursa Ticaret Borsası, 2021 yılında 328 milyon liralık işlem gerçekleştirdi

17.01.2022 11:20
Bursa Ticaret Borsası, 2021 yılında 328 milyon liralık işlem gerçekleştirdi

TÜRİB ELÜS Piyasası'nda 2021 yılında üye sayılarını yüzde 92 oranında artırdıklarını söyleyen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Yetkili acentesi olduğumuz TÜRİB'te gerçekleştirdiğimiz 328 milyon liralık toplam işlem hacmiyle üreticimize...

TÜRİB ELÜS Piyasası'nda 2021 yılında üye sayılarını yüzde 92 oranında artırdıklarını söyleyen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Yetkili acentesi olduğumuz TÜRİB'te gerçekleştirdiğimiz 328 milyon liralık toplam işlem hacmiyle üreticimize kazandırırken, ülkemizin tarımsal ürünlerinin gerçek değerini bulmasına katkı sağlıyoruz" dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), yetkili acentesi ve A Grubu büyük hissedarları arasında yer aldığı Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Piyasası'nda günden güne büyümeye devam ediyor. 2021 yılında 6 milyon 729 bin tonluk işlemin gerçekleştirildiği TÜRİB ELÜS Piyasası'nda, işlem hacmi geçen yıla göre yüzde 62 artışla 18 milyar 502 bin TL'ye yükselirken, Bursa Ticaret Borsası ise aynı dönemde 240 milyon 809 bin TL'lik alım, 87 milyon 477 bin TL'lik satım işlemi gerçekleştirerek, 328 milyon 287 bin TL'lik işlem hacmi rakamına ulaştı. 2021 yılında Bursa TB'ye kayıtlı yatırımcıların en çok işlem gerçekleştirdiği ürünler ise sırasıyla mısır, buğday ve arpa oldu.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, küresel piyasalardaki hızlı değişimler, kuraklığa bağlı olarak yaşanan üretim kayıpları ve lojistik sorunlara rağmen, Bursa TB'nin TÜRİB ELÜS Piyasası'nda oldukça hareketli bir yılı geride bıraktığını söyledi. Tarım ve gıdanın ön plana çıktığı salgın sürecinde TÜRİB'in üreticiler için adeta bir sigorta görevi üstlendiğini ifade eden Başkan Matlı, "Artan girdi maliyetlerine rağmen üretmeyi sürdüren üreticilerimiz, TÜRİB'in sağladığı avantajlardan yararlanırken, bin bir zahmetle ürettikleri ürünlerini ELÜS'ler aracılığıyla güvenli bir şekilde geniş pazarlarda istediği fiyattan satıp daha çok kazanç elde etme imkanı buldu. Yetkili acentesi olduğumuz TÜRİB'te gerçekleştirdiğimiz 328 milyon liralık işlem hacmiyle tarımsal ürünlerimizin gerçek değerini bulmasına katkı sağladık. Üreticilerimizin ve yatırımcılarımızın TÜRİB sistemine dahil olarak dengeli bir tarım piyasası oluşturmak adına yürüttüğümüz çalışmalarla da üye sayımızı 2021 yılında yüzde 92 oranında artırarak önemli bir başarı elde ettik" diye konuştu.

Bursa Ticaret Borsası'nın, TÜRİB ile tarım sektöründe yaşanan değişime katkı sağladığını ifade eden Başkan Özer Matlı, TÜRİB'in üretici ve yatırımcısına yönelik avantajlarından bahsetti. Matlı, "TÜRİB, fiziki yer değiştirme gerekmeksizin, elektronik ortamda ve tek bir platformda ürün ticaretinin yapılmasını mümkün kılarken, ELÜS alım-satımından elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023'e kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. Ayrıca damga vergisi ve KDV muafiyeti gibi vergisel avantajlar da mevcuttur. Bunların yanı sıra çiftçilerimize sahip oldukları ELÜS'leri teminat vererek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince verilen faizsiz kredi imkanı da sağlanırken, nakliye, analiz ve kira desteği de verilmektedir" dedi.

TÜRİB'in en önemli ayaklarından birinin lisanslı depoculuk olduğunun altını çizen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, lisanslı depoculuğun tarım ürünlerinin güvenliğini garanti altına alan, ticaretini kolaylaştıran, üreticisine, tüccarına, sanayicisine değer katan bir sistem olduğunu vurguladı. Lisanslı depoculuğun temelinde yer alan yetkili sınıflandırıcılıkta ise Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. ile hizmet verdiklerini kaydeden Matlı, "Ürün Toprağında Yetişir, Borsasında Değerlenir' sloganıyla çıkılan bu yolda, hızlı bir şubeleşme süreci içine girdik. Bugün Karacabey, Gaziantep, Turgutlu, Çorlu, Polatlı ve Konya şubeleri ile üreticilerimize yetkili sınıflandırıcı hizmeti veriyoruz. Önümüzdeki dönemde şube sayımızı daha da artırarak ülke tarımına ve istihdama katkı koymayı hedeflerken; tüm üreticilerimizi ve yatırımcılarımızı TÜRİB Yetkili Acentesi Bursa Ticaret Borsası'na başvuruda bulunarak, tarım sektörünün geleceği olan sisteme kayıt olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Tarım, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa Ticaret Borsası, 2021 yılında 328 milyon liralık işlem gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bursa Ticaret Borsası, 2021 yılında 328 milyon liralık işlem gerçekleştirdi - Son Dakika
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