Bursa Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Bayramı\'nı kutladı

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Mesajında, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Başkan Matlı, "Bu yıl da on bir ayın sultanı mübarek Ramazan Ayı'nı tamamlayabilmenin mutluluğunu, huzurunu ve manevi hazzını yaşıyoruz. Bayramlar, sevgi ve saygının, hoşgörü ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı müstesna zamanlardır. Bu kıymetli günler, sadece sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz ve eğlendiğimiz günler değil, hatalarımızdan ders aldığımız ve manevi olarak yenilendiğimiz çok özel zamanlardır. Bu vesileyle birbirimize daha da yakınlaşma, kırgınlık ve dargınlıkları unutma fırsatı yakalıyoruz" dedi.
Ramazan ayının manevi ikliminin tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini dileyen Matlı, mesajını şöyle sürdürdü;
"Bir ay boyunca sabır, merhamet ve paylaşmanın önemini bir kez daha hatırladığımız Ramazan ayının ardından, bu mübarek bayramın da ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diler, başta üyelerimiz ve kıymetli aileleri olmak üzere tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı'nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım." - BURSA
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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Erenhot sınır limanından 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla toplam 802 Çin-Avrupa yük treni geçti. Gidiş yönlü trenlerde yüzde 0,5 artış kaydedilirken, limana gelen trenlerin sayısı yüzde 16,8 artarak 376'ya ulaştı. Erenhot Limanı, Çin menşeli malların Moğolistan, Rusya ve Avrupa'ya ihracatı için önemli bir kara limanıdır.
Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında avlanan 12 kilogramlık kalkan balığı, şehir merkezindeki bir tezgahta 14 bin 500 liraya alıcı buldu. Balıkçılar, son yıllarda bu büyüklükte erkek kalkan balığına rastlanmadığını belirtti.
Gebze Ticaret Odası (GTO) tarafından Ramazan Bayramı arifesinde Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde vatandaşlara bayram çöreği ikram edildi. GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, geleneksel lezzetleri unutulmaması için her bayram öncesi bu tür dağıtımların yapıldığını belirtti. Bayram çöreğinin sadece arife günlerinde dağıtıldığına dikkat çeken Aslantaş, bunun bilinirliği artırmak için en doğru yöntem olduğunu ifade etti.
Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir, KASKİ Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinde çalışan işçilere bayram öncesinde ikramiyelerinin ödendiğini bildirdi. Toplamda 8 bin 500 işçiye ödeme yapılacak.
Kırşehir'de ramazan bayramı öncesinde esnaf, talebin kuruyemiş ve şekerlemeler üzerine olmasına rağmen yüksek fiyatlar nedeniyle gram satışlarına yöneliyor. Kuruyemiş işletmecisi Ümit Baytemir, fiyatların yüksekliği nedeniyle beklentilerin karşılanamadığını belirtirken, bakliyat işletmecisi Fahrettin Karaboğa ise vatandaşların talebinin akşam saatlerinde artacağını düşündüğünü ifade etti.
Van'da Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulan tezgahlarda yoğun hareketlilik yaşanırken kent en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Vanlı vatandaşlar son güne kadar alışveriş yaparak çarşı pazarlara akın etti. Oluşan yoğunluk esnafı memnun ederken, kentte renkli görüntüler oluştu.
Erzincan'da bahar mevsimine girilmesiyle birlikte meyve fidanı satışları başladı. Pazar tezgahlarında çeşitli meyve fidanları 100 TL'den alıcı buluyor. Fidan satıcıları, fidanların fiyatlarının artmadığını belirtirken, vatandaşlara sahte fidanlar konusunda uyarıda bulundu.
Düzce'de ev hanımlarının yaptığı lezzetli baklavalar yoğun ilgi görüyor. Maharetli hanımlar, bayramda misafirlerine ikram edecekleri baklavaları yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor. Baklava yapımında doğal malzemeler kullanılıyor ve ev baklavası ağızda dağılıyor. Ev baklavasının tarifi de paylaşıldı.
Eskişehir'de Ramazan Bayramı'nda şehir dışına çıkmayarak evinde misafir ağırlamak üzere hazırlık yapan vatandaşlar semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Semt pazarlarına akın eden vatandaşlar, esnafın işlerini canlandırdı.
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