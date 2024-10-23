Bursa Ticaret Borsası'nda Tescil İşlemleri Yüzde 39 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Ticaret Borsası'nda Tescil İşlemleri Yüzde 39 Arttı

BTB'nin 2023 Ocak-Eylül tescil işlem hacmi 29,9 milyar lira ile yüzde 39 artış gösterdi.

23.10.2024 12:46
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Bursa Ticaret Borsasının (BTB), 9 aydaki tescil işlem hacmi, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 29 milyar 945 milyon lira oldu.

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, rakamların Bursa'nın tarımsal ekonomideki dinamik yapısını ve kentin büyüme potansiyelini ortaya koyduğunu belirtti.

Elde edilen büyüme performansının kotasyona tabi ürünlerde kaydedilen yüksek hacimle gerçekleştiği bilgisini veren Matlı, "Ocak-eylül döneminde 8 milyar lirayı aşan tescil işlem hacmiyle zirvede zeytin yer alıyor. 5,4 milyar lirayla yaş sebze ve meyve, 3,3 milyar lirayla et, 3,2 milyar lirayla canlı hayvan ve 1,4 milyar lirayla mısır, işlem hacmiyle öne çıkan diğer ürünler oldu." ifadesini kullandı.

Matlı, yetkili acentesi ve A Grubu büyük hissedarları arasında yer aldıkları Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Piyasasındaki 9 aylık işlem hacmi performansına da değindi.

Ocak-eylül döneminde BTB acente kaydındaki müşteriler tarafından gerçekleştirilen 753 milyon liralık işlem hacmiyle, BTB'nin TÜRİB ELÜS Piyasasındaki aktif rolünü artırdığını vurgulayan Matlı, en yoğun işlem gören ürünlerin mısır, arpa, buğday ve zeytin olduğunu aktardı.

Tescil işlem hacmi rakamlarındaki artışın, bölgedeki tarımsal ve ticari faaliyetlerin gelişmesi adına ortaya koydukları çalışmaların bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Matlı, şunları kaydetti:

"Bursa Ticaret Borsası olarak üyelerimize sağladığımız hizmetleri sürekli geliştiriyoruz. Hem bölgesel tarımın desteklenmesi hem de ülke ekonomisine katma değer sağlanması adına yürüttüğümüz projelerle tescil işlem hacmimizde bu denli bir artış yakaladık. Üyelerimizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası arenada daha etkin olmalarını sağlamak, en büyük hedeflerimiz arasında. TÜRİB çatısı altında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle de sektörel gelişimimize hız kazandırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bursa Ticaret Borsası'nda Tescil İşlemleri Yüzde 39 Arttı - Son Dakika

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