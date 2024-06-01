Bursa Yemek Sanayicileri Derneği, Enflasyonun Sebebini Et Fiyatlarındaki Artışa Bağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği, Enflasyonun Sebebini Et Fiyatlarındaki Artışa Bağladı

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği, Enflasyonun Sebebini Et Fiyatlarındaki Artışa Bağladı

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, yılbaşından bu yana geçen 5 aylık süre zarfında enflasyona rağmen fiyat artışı yapmadıklarını açıkladı. Ancak yüzde 29,7 oranında artan enflasyonun sebebini et fiyatlarındaki aşırı artışa bağladı. Dönmez, bu maliyetleri müşterilere yansıtmadıklarını ancak Haziran ayı itibariyle fiyatları güncelleyeceklerini ifade etti. Ayrıca, okul yemeklerindeki menü fiyatının da güncellenmesi gerektiğini belirtti.

01.06.2024 16:23
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Yılbaşından bu yana geçen 5 aylık süre zarfında enflasyona rağmen fiyat artışı yapmadıklarını açıklayan Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, yüzde 29,7 oranında artan enflasyonun sebebini et fiyatlarındaki aşırı artışa bağladı.

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, yazılı olarak yaptığı açıklamada, dernek üyesi firmalardan aldıkları veriler doğrultusunda yaptıkları hesaplamalara göre menülerde kullanılan hammadde fiyatlarının yüzde 29,7 oranında arttığını belirtti. Dönmez, bu maliyetleri müşterilerine yansıtmadıklarını ancak Haziran ayı itibariyle fiyatları güncelleyeceklerini ifade etti. Dönmez, "Ekmek ve salat bar hariç dört kap yemek fiyatımız en az 100 lira olacak. Bunun altındaki fiyatlarla bu işi sürdürmemiz mümkün değil" dedi.

Coşkun Dönmez, esnaf lokantalarında 1 tas çorbanın 100 liraya çıktığını, buralarda 1 öğün yemek için 350 lira ile 500 lira arasında bedel ödendiğini belirten Dönmez, böyle bir ortamda 100 liranın altında dört kap yemek satmanın kendileri için imkansız olacağını vurguladı. Dönmez, tencere enflasyonundaki artışın ağırlıklı olarak kırmızı ve beyaz et ile süt ve süt ürünleri kaynaklı olduğunu da ifade ederek, "Maalesef Ramazan ayı öncesinden başlayıp yaklaşan Kurban Bayramı'na kadar hayvansal gıda hammaddesi fiyatları çok arttı. Ramazan ayı nedeniyle endüstriyel yemek firmaları olarak fiyat güncellemesi yapmadık. Ancak artan maliyetlerle daha fazla baş edemeyiz" dedi.

Okul Yemeklerinde Menü Fiyatı Güncellenmeli

Coşkun Dönmez, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 Ocak'tan itibaren devlet okulları için dört kap yemek fiyatını 52 lira olarak açıkladığını belirterek, bu fiyatın da güncellenmesi gerektiğini söyledi. 52 liradan hizmet vermenin artık imkansız hale geldiğini ve bu fiyatın maliyetin altında olduğunu vurgulayan Dönmez, "Meslektaşlarımız yıllık anlaşma gereği bu fiyattan satış yapmak zorundalar. Okulların kapanmak üzere olduğu şu günlerde zararına da olsa hizmetimizi aksatmadık. Ancak yeni eğitim ve öğretim yılında bu fiyatlarla devam etmemiz imkansız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel maliyetleri göz önüne alarak fiyat güncellemesi yapmasını istiyoruz," dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa Yemek Sanayicileri Derneği, Enflasyonun Sebebini Et Fiyatlarındaki Artışa Bağladı - Son Dakika

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