Yenişehir Havalimanı Beklenen Yolcu Trafiğine Ulaşamadı - Son Dakika
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Ekonomi

Yenişehir Havalimanı Beklenen Yolcu Trafiğine Ulaşamadı

Yenişehir Havalimanı Beklenen Yolcu Trafiğine Ulaşamadı

Bursa'nın büyük umutlarla inşa edilen Yenişehir Havalimanı, beklenen yolcu trafiğine ulaşamıyor. 2024 yılı Nisan ayı verilerine göre, sadece 16 bin 729 yolcu havalimanını kullandı. Aynı dönemde gerçekleşen uçuş sayısı ise bin 477'de kaldı. Yük taşımacılığı ise sadece 172 ton olarak kaydedildi. Açıklanan rakamlar, Bursa'nın potansiyelini yansıtmayan bir havalimanının olduğunu gösteriyor.

27.05.2024 16:52
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Bursa'nın büyük umutlarla inşa edilen ancak beklentileri karşılamakta zorlanan Yenişehir Havalimanı'nda hayal kırıklığı devam ediyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından açıklanan 2024 yılı Nisan ayı verileri, havalimanının beklenen yolcu trafiğine ulaşamadığını gözler önüne serdi.

Nisan ayında Yenişehir Havalimanı'nı sadece 16 bin 729 yolcu kullandı. Aynı dönemde gerçekleşen uçuş sayısı ise bin 477'de kaldı. Havalimanı üzerinden taşınan yük miktarı ise sadece 172 ton olarak kaydedildi.

2024 yılının ilk dört aylık dönemine bakıldığında da durum iç açıcı değil. Yılın ilk dört ayında Yenişehir Havalimanı'nı kullanan toplam yolcu sayısı 70 bin 429'da kalırken, bu dönemde toplam 6 bin 19 uçuş gerçekleşti. Yük taşımacılığı ise 784 ton ile sınırlı kaldı.

Açıklanan rakamlar, Bursa gibi sanayi ve turizmde önemli bir potansiyele sahip bir şehrin havalimanının ne denli atıl kaldığını gözler önüne seriyor.

Ulaşım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

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