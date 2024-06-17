İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan yangın adayı küle çevirdi - Son Dakika
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan yangın adayı küle çevirdi

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Çiçek Adası'nda çıkan yangın sonucunda adanın tamamı küle döndü. Yangın sırasında bir tavşanın can havliyle kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın sonucunda adada yaşayan hayvanların ölümleri ise görenleri derinden üzdü.

17.06.2024 15:08
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan yangın, adanın tamamını küle çevirdi. Küle dönmüş arazide bir tavşanın can havliyle kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çiçek Adası'ndaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede tüm adayı etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi. Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Bir tavşan can havliyle yangından kaçtı

Çıkan yangın, adanın tamamını küle çevirirken adada yaşayan hayvanların ölümleri görenleri derinden üzdü. Bir tavşanın ise yangından can havliyle kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşlar, hayvanların yanarak can vermesinin yürek burktuğunu ifade etti.

Öte yandan yetkililer adada yaptıkları incelemelerde, çok sayıda hayvanın yanarak can verdiğini tespit etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan yangın adayı küle çevirdi - Son Dakika

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