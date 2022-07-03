Bursa'yı gezecek yabancı turistler için tarihi kent kimliği öne çıkarılacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu, Bursa'yı "old city" temasıyla tanıtarak daha fazla yabancı turist çekmeyi hedefliyor.

"Osmanlı payitahtı" Bursa, 2014'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Miras Listesine dahil edilen Sultan Külliyeleri, İpek Yolu'nun Anadolu'daki son durağı Hanlar Bölgesi ve 700 yıllık Osmanlı sivil mimarisinin yaşatıldığı Cumalıkızık Mahallesi'nin yanı sıra İnkaya'daki 600 yıllık tarihi çınar ve tarihi camileriyle kültür turizminin önemli durakları arasında yer alıyor.

Kent, yeşilin her tonunun bulunduğu Uludağ'ı, termal tesisleri, kanyonları ve doğal güzellikleriyle yılın her döneminde ilgi çekiyor.

İl genelinde 2021 yılı verilerine göre turizm işletmesi belgeli 91 tesiste, 6 bin 690 oda ve 13 bin 614 yatak kapasitesi, turizm yatırımı belgeli 20 tesiste ise 1513 oda ve 3 bin 148 yatak kapasitesi bulunuyor.

Turizm tesislerinde geçen yıl geceleme sayısı 1 milyon 915 bin 493, ortalama kalış süresi ise 1,86 gün olarak gerçekleşti.

Bursa'daki tesislere aynı dönemde gelen yabancı turist sayısı 170 bin 640, bu kişilerin geceleme sayısı da 404 bin 23 olarak kayıtlara geçti. En fazla yabancı turist, 36 bin 999 ile Kuveyt'ten geldi. Bu ülkeyi Almanya, Rusya, Irak ve ABD takip etti.

"Latin Amerikalı turistler Bursa'yı görmek istiyor"

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, AA muhabirine, Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'nın tarihi alanlarının öne çıkması konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Dünyadaki birçok tarihi kentte tarihsel alanlarla yerleşim alanlarının ayrıldığını anlatan Saraçoğlu, Bursa'da da bu konuda güzel çalışmaların olduğunu dile getirdi.

Saraçoğlu, Bursa'da "Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi" kapsamındaki bina yıkımları ile Hanlar Bölgesi ve Ulu Cami'nin ön plana çıkacağını ifade etti.

Turistlerin yeni kültürlerle tanışmak ve yaşayarak seyahat etmek istediklerini aktaran Saraçoğlu, "Bu alanlarda şehrimizi tanıtmak için uğraşıyoruz. Bursa 'old city' tabirine tamamen oturan, anlam katan birçok değere sahip. O açıdan Avrupa, Latin Amerika, Balkanlar'dan gelen turistleri daha çok bu segmentte ağırlayacağız. Bu ürünlerimizle Bursa'yı tanıtacağız." dedi.

Saraçoğlu, yabancı turist anlamında da kentte hareketlilik yaşandığına dikkati çekti.

Bu konudaki hedeflerine değinen Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Latin Amerika ülkelerinden ciddi oranda seyahat eden kitle var. Geçmişte büyükelçileri Bursa'da ağırlamıştık. Bunun turizme olumlu etkisi oldu. Ayrıca dizi ve filmlerin etkisiyle Bursa o coğrafyada merak edilen bir şehir haline geldi. Dolayısıyla İstanbul'a gelen Latin Amerikalı turistler Bursa'yı da görmek istiyorlar. Günübirlik de olsa Bursa'yı ziyaret ediyorlar. Temel amacımız Bursa'da geceleme sayısını artırmak. Bunun için de İstanbul'daki tur operatörlerimizle genel merkezde toplantı yaptık. Yine büyük acentelerle çalışmalarımızı yürüteceğiz ve geceleme sayılarının artması için de turistlere farklı rotalar sunacağız."

"Ciro olarak en yüksek turizm çeşidi kültür turizmi"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve turizm şirketi sahibi Hasan Eker de Bursa'da Osman Gazi ve Orhan Gazi başta olmak üzere 6 padişahın türbelerinin bulunduğunu belirtti.

Kentin ayrıca birçok Osmanlı eserine ev sahipliği yaptığını anlatan Eker, "Bursa, Osmanlı köyleri, Osmanlı eserleri, Osmanlı kıyafetleri gibi birçok Osmanlı kültürünü tanıtacağımız bir kent. Bu anlamda turizmde Osmanlı'ya sahip çıkmamız lazım. Dünyada ciro olarak en yüksek turizm çeşidi kültür turizmidir. Bu anlamda kültür turizmine ağırlık vermemiz lazım. Özellikle Avrupa pazarı, Asya pazarı, Amerika pazarı kültür turizmine çok önem veriyor." diye konuştu.

Eker, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin etrafının açılmasının, Bursa'nın kent kimliğini daha çok pekiştireceğini ifade etti.

Turizmde kentlerin bilinirliği ve altyapılarının önemine işaret eden Eker, şöyle konuştu:

" Paris'te bir Eyfel Kulesi var, çok fazla turist alıyor, denir. Neden orası çok daha fazla turist alıyor? Şehircilik anlamında çok iyi olduğu için. Binaları, yolları, metrosu, ulaşım altyapısı, temizliği, şehir mimarisi çok iyi olduğu, aşırı betonlaşma olmadığı, parklar, yeşil alanlar olduğu için çok turist alıyor. Biz de Bursa'yı gelecekte bu anlamda planlamalıyız. Bursalı turizmciler olarak Bursa Turizm Platformunu kurduk ve bu bağlamda Bursa Tanıtma Birliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesiyle birlikte çalışıyoruz."