Bursalı Çiftçiler İtalyanları Geride Bıraktı - Son Dakika
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Ekonomi

Bursalı Çiftçiler İtalyanları Geride Bıraktı

Bursalı Çiftçiler İtalyanları Geride Bıraktı
05.08.2025 10:04
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Bursalı çiftçiler, santa maria armudunda yüksek verimle İtalyan üreticileri geçti.

Armutta "santa maria" çeşidini İtalyanlardan öğrenen Bursalı çiftçiler, dekara aldıkları 5 bin kilogramlık verim ve yakaladıkları istikrarla İtalyanları geride bıraktı.

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, bu yıl yaşanan olumsuz hava şartları ve nisandaki don hadisesine rağmen kalite olarak santa maria çeşidi armutta bir sorunlarının bulunmadığını söyledi.

Geçen yıldan gelen küçük çaplı meyve kayıpları ve donun yol açtığı pas sorunu dışında önemli bir sıkıntı yaşanmadan hasadın sürdüğünü dile getiren Dönmez, temmuzun son haftasında başlayan hasadın 20 gün daha süreceğini anlattı.

Bu sezon geçen yıla göre kayıp yaşanacağını aktaran Dönmez, Gürsu Ovası'nda yaklaşık 45 bin ton üretim tahmin ettiklerini kaydetti.

Aşırı sıcak ve yağmur olması durumunda mevcutta yakaladıkları kalitede bozulma olabileceğine dikkati çeken Dönmez, "Evet birçok kişi, farklı üreticiler yağış bekliyor ama biz hasatta yağış istemeyiz. Havalar iyi gitsin ve 20 günde hasadı sorunsuz bitirelim istiyoruz" dedi.

Avrupa armudu İtalya'dan değil Bursa'dan yiyor

Bursa genelinde uzun yıllar santa maria çeşidi ortalama üretimin 100-120 bin ton olduğunu belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Bursa'da 10-12 Nisan'da yaşanan don nedeniyle yüzde 25 civarı kayıp yaşadık. Bu yıl Bursa genelinde 90 bin tonları bulur diye düşünüyoruz. Bunun yarısı Gürsu Ovası'nda üretilir. Türkiye üretiminin yarısını Bursa gerçekleştiriyor. Santa maria zor bir çeşittir. Üretimi zordur, bazı hastalıklara dayanıksızdır. İtalyan çeşittir ve biz bu armudu İtalyanlardan öğrendik. İtalya bıraktı bu armut üretimini biz halen üretiyoruz. Avrupa'dan halen talep var. İtalya, hem devam ettirmemize hem de yüksek verim almamıza şaşırıyor. Şimdi santa maria armudunu Avrupalılar Bursa'dan yiyor."

Dönmez, bölgenin armuda has havası, iklimi, toprağı ve suyu bulunduğunu vurgulayarak, "Türkiye ortalamasının üzerinde verim alıyoruz. Türkiye ortalaması bin 200 kilogram iken Gürsu'da 50 kilograma varıyor dekara verim. İtalya da bu rakamlarda verim alamıyordu. Avrupa, daha az kimyasal kullanılan ürünleri tercih ediyor. Bu yüzden soğuk pası olan armutlar bile tercih edilir oldu. Döviz de uygun olsa ihracatımız çok güzel olacak" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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