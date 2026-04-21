Bursalı Memur Enginar Üretiminde Başarı Yakaladı

21.04.2026 11:20
Ali Rıza Alan, babadan kalan arazide enginar üretimi yaparak talebe yetişmeye çalışıyor.

Bursa'da bir kamu kurumunda memur olan Ali Rıza Alan, babadan kalma araziyi değerlendirmek için başladığı enginar üretiminde talebe yetişmeye çalışıyor.

Ali Rıza Alan (41), 3 yıl önce Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Ormankadı Mahallesi'nde babasından kalan yaklaşık 40 dönüm arazide enginar yetiştirmeye başladı.

Enginar üretiminde başarıyı yakalayan Alan, daha sonra satın aldığı ve kiraladığı arazilerle ekim alanını 165 dönüme çıkardı.

Tüm üretim sürecinin videosunu çeken Alan, hafta içi şehir merkezinde kamu görevini sürdürüyor, hafta sonlarını da tarlada geçiriyor.

İnternet üzerinden ön sipariş modeliyle çalışan Alan'ın ürettiği enginarlar başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından alıcı buluyor.

"Doğrudan bir üreticinin tüketiciye ulaştığı bu model ilgi gördü"

İki çocuk babası Ali Rıza Alan, AA muhabirine, yıllık 400 bin adet enginar kapasitesiyle üretime devam ettiğini söyledi.

"İyi tarım uygulamaları sertifikası" ile üretim yaptığını belirten Alan, "İnsanımıza, tüketicimize en doğru, en sağlıklı ürünü ulaştırmak, yetiştirmek için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Alan, coğrafi işaretli ürün olduğu için enginar üretmeye karar verdiğini dile getirerek, böylece kente ve üretime katma değer sağladığını söyledi.

Bu mahallede doğup büyüdüğünü, babasının yıllarca geleneksel tarımla uğraştığını ifade eden Alan, "Hafta içi mevcut işime devam ediyorum. Hafta sonu çiftçilik yapıyorum. 100-150 kilometre yol yaptığım, uykusuz kaldığım günler oluyor ama çalışmak güzel şey." diye konuştu.

Alan, ürünlerini ağırlıklı olarak İstanbul'a gönderdiğini, ayrıca yurt dışından da sipariş aldığını söyledi.

Ön sipariş modeliyle çalıştıklarını belirten Alan, "Müşterilerin sofralarına koyacağı enginarın tüm üretim sürecini haftalık kısa videolarla göndermeye başladım. Bu, çok ciddi bir etki yarattı, talepleri artırdı. Doğrudan bir üreticinin tüketiciye ulaştığı bu model ilgi gördü." ifadesini kullandı.

Alan, üretim kapasitesini 600-700 bin adede çıkarmayı hedeflediğini dile getirdi.

Toprakta huzur bulduğunu söyleyen Alan, "İnsanın toprağa ayağının basması, bitkiyle, üretimle ilgilenmesi bence stresten, yorgunluktan, karmaşadan uzaklaştırıyor. Bu daha sağlıklı bir yöntem diye düşünüyorum. Herkesin birazcık toprakla uğraştığı bir alan oluşturmasını tavsiye ederim." dedi.

Ormankadı Mahallesi Muhtarı Mehmet Salih Kalınbacak da Ali Rıza Alan'ın başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, üretimin artmasını temenni etti.

Kaynak: AA

