Buse Bilim Koleji Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Ankara Yenimahalle'de hizmet veren Buse Bilim Koleji'nde, velilerin katılımıyla mezuniyet töreni düzenlendi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, törende, anasınıfı ve ilkokul kademesindeki öğrenciler, yıl boyunca öğrendiklerini sergiledikleri gösterilerle sahne aldı.

Yöresel sahne sunumları, dünya kültürlerine uzanan sahne performanslarıyla izleyenlere gösteri sunan mezun öğrenciler, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Törende veliler de çocuklarının sahnedeki performanslarını izlerken, mutluluklarına ortak oldu.

Gösterilerin ardından öğrenciler, madalya ve plaketlerini aldı. Buse Bilim Koleji Kurucusu Davut Yavuz tarafından tebrik edilen öğrenciler, alkışlar eşliğinde mezuniyet belgelerine kavuştu.

Uluslararası Bakalorya gibi dünya çapında kabul gören programlarla yetişen mezunlar, sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında eğitim hayatlarına devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buse Bilim Koleji kurucularından Fütuhat Yavuz, 1999'dan bu yana birçok çocuğu hayata uğurladıklarını belirtti.

Yavuz, "Belki bugün bu sahnede madalyasını alan çocuk, yarın bir uçağı gökyüzüne kaldıracak. Gelişen dünyada söz sahibi bireyler yetiştirme hedefiyle çıktığımız bu yolda, öğrencilerimizin başarıları bizlere büyük bir gurur veriyor. Yeni mezunlarımıza eğitim yolculuklarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.