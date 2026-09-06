Bütçe açığı hedefini düşüren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2027 için yüzde 2,8'i açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2027'de yüzde 3,5 öngörülen bütçe açığının milli gelire oranını, program dönemi sonunda yüzde 2,8'e düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu hedef, kamu mali disiplinini güçlendirme kararlılığını ortaya koyuyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2027'de yüzde 3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığımızın milli gelire oranını, program dönemi sonunda yüzde 2,8'e düşürmeyi hedefliyoruz."
Kaynak: İHA
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