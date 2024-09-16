Bütçe Açığı Yılın İlk 8 Ayında 973,6 Milyar TL

Ekonomi

(ANKARA) - Merkezi yönetim bütçesi, ağustos ayında 129,6 milyar TL açık verirken, yılın ilk 8 ayında 973,6 milyar TL açık kaydetti. Bütçe açığı geçen yılın ilk 8 ayına göre 590 milyar 170 milyon TL arttı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayı bütçe gerçekleşme raporunu yayınladı. Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 820,3 milyar TL, bütçe gelirleri 690,7 milyar TL ve bütçe açığı 129,6 milyar TL oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 723,3 milyar TL ve faiz dışı açık ise 32,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında bütçe açığı 129 milyar 594 milyon TL

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ağustos ayında 51 milyar 270 milyon TL fazla verirken 2024 yılı Ağustos ayında 129 milyar 594 milyon TL açık verdi. 2023 yılı Ağustos ayında 138 milyar 419 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2024 yılı Ağustos ayında 32 milyar 548 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Ağustosta bütçe gideri 820 milyar 314 milyon TLoldu

Merkezi yönetim bütçe giderleri ağustos ayı itibarıyla 820 milyar 314 milyon TL oldu. Faiz harcamaları 97 milyar 46 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 723 milyar 268 milyon TL olarak gerçekleşti. 2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten Ağustos ayında 820 milyar 314 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 562 milyar 686 milyon TL harcama yapıldı.

Bütçe giderleri yüzde 45,8 arttı

Ağustos ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,8 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 10,1 iken 2024 yılında yüzde 7,4 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,1 oranında artarak 723 milyar 268 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 9,6 iken 2024 yılında yüzde 7,4 oldu.

Ağustos ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 oranında arttı

Merkezi yönetim bütçe gelirleri ağustos ayı itibarıyla 690 milyar 720 milyon TL oldu. Vergi gelirleri 576 milyar 709 milyon TL iken genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 99 milyar 68 milyon TL'ye ulaştı. 2023 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri 613 milyar 956 milyon TL iken 2024 yılının aynı ayında yüzde 12,5 oranında artarak 690 milyar 720 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin ağustos ayı gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 12,5 iken 2024 yılında yüzde 8,2 oldu. 2024 yılı Ağustos ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 oranında artarak 576 milyar 709 milyon TL'ye ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 12,7 iken 2024 yılında yüzde 7,8 oldu.

Bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre 590 milyar 170 milyon TL arttı

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 6 trilyon 226,6 milyar TL, bütçe gelirleri 5 trilyon 253 milyar TL ve bütçe açığı 973,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 5 trilyon 462,6 milyar TL ve faiz dışı açık ise 209,5 milyar TL oldu. Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde 383 milyar 384 milyon TL açık vermiş iken 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 973 milyar 554 milyon TL açık verdi. 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde 16 milyar 716 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2024 yılı Ocak- Ağustos döneminde 209 milyar 545 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Yılın ilk 8 ayında bütçe gideri 6 trilyon 226 milyar TL

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla 6 trilyon 226 milyar 569 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 764 milyar 8 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 5 trilyon 462 milyar 561 milyon TL oldu. 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,1 oranında artarak 6 trilyon 226 milyar 569 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83,2 oranında artarak 5 trilyon 462 milyar 561 milyon TL oldu.

İlk 8 ayda vergi gelirleri 4 trilyon 401 milyar TL

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla 5 trilyon 253 milyar 15 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 4 trilyon 401 milyar 815 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 709 milyar 813 milyon TL oldu. 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde bütçe gelirleri 2 trilyon 998 milyar 719 milyon TL iken 2024 yılının aynı döneminde yüzde 75,2 oranında artarak 5 trilyon 253 milyar 15 milyon TL olarak gerçekleşti. 2024 yılı Ocak-Ağustos dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69,6 oranında artarak 4 trilyon 401 milyar 815 milyon TL oldu.