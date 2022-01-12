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BUÜ'den otomotiv sektörüne Ar-Ge desteği - Son Dakika

BUÜ'den otomotiv sektörüne Ar-Ge desteği

12.01.2022 11:19
BUÜ'den otomotiv sektörüne Ar-Ge desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Üniversite-Sanayi işbirliği protokollerine bir yenisini daha ekledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Üniversite-Sanayi işbirliği protokollerine bir yenisini daha ekledi.

Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Aka Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ile işbirliği anlaşması imzalayan Bursa Uludağ Üniversitesi, firmanın Ar-Ge çalışmalarına akademik destek sağlayacak. Üniversitelerin bulundukları şehrin ortak aklını temsil ettiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bu anlamda Bursa'nın tüm dinamikleri ile birlikte hareket ettiklerinin altını çizdi. Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yapmaya odaklandıklarını belirten Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Hacim itibariyle Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birisiyiz. İnşallah marka üniversitelerden birisi olarak da tarihe geçmek istiyoruz. Araştırma Üniversitesi statümüz onaylandı. Daha önce aday üniversite konumundaydık. Bu anlamda da gerek insan kaynağının karşılanması gerekse de bilimsel araştırma-geliştirme yapılması ve çıktılarının toplumun hizmetine sunulması açısından özel bir sorumluluk yükleniyoruz. İş dünyası ile ilişkilerimizi her geçen gün güçlendiriyoruz" diye konuştu.

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının verdiği rapora göre Sanayi ve Endüstri ilişkileri alanında dünya genelinde 716. sırada yer aldıkları bilgisini paylaşan Rektör Kılavuz, "Bu bizlere heyecan veriyor. Çalışma azmimizi arttırıyor. Sanayicimizde pratik bilgi, bizde ise akademik deneyim var. Bu iki nitelikli olguyu bir araya getirdiğimiz zaman ülkemizin ve milletimizin faydasına çok güzel projeler ortaya koyacağımıza inanıyorum. Bizlere güvenen ve işbirliği protokolü imzalayan tüm firmalarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Aka Otomotiv Ticari Genel Müdür Yardımcısı Tuğkan Mert ise, 1965 yılından itibaren Türkiye'nin önemli firmalarıyla çalıştıklarını söyledi. Yaklaşık 850 personele sahip olduklarını kaydeden Tuğkan Mert, "Çalışmalarımız devam ediyor. Ancak Ar-Ge, dokümantasyon, patent alma, yayın yapma veya sempozyumlar düzenleme konularında arzu ettiğimiz seviyelerde değiliz. İşte tam da bu noktada yaşadığımız eksiklikleri, Üniversitemizin ve akademisyenlerimizin destekleri ile tamamlayacağız. Yaptığımız işlerin arkasında başta temel bilimler olmak üzere çok ciddi fizik, kimya ve makine bilgisi yatıyor. Bu noktada desteğinize ihtiyacımız var. Bizlere gösterdiğiniz yakınlık ve işbirliği için çok teşekkür ediyoruz. Birlikte önemli projeleri hayata geçireceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

BUÜ'den otomotiv sektörüne Ar-Ge desteği
BUÜ'den otomotiv sektörüne Ar-Ge desteği
BUÜ'den otomotiv sektörüne Ar-Ge desteği

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Araştırma Geliştirme, Uludağ Üniversitesi, Üniversite, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BUÜ'den otomotiv sektörüne Ar-Ge desteği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: BUÜ'den otomotiv sektörüne Ar-Ge desteği - Son Dakika
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