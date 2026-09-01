BUYSAD Başkanı Özen: Çöpe giden her gıda ile su, enerji, iş gücü ve ekonomik kaynaklar da kaybediliyor - Son Dakika
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BUYSAD Başkanı Özen: Çöpe giden her gıda ile su, enerji, iş gücü ve ekonomik kaynaklar da kaybediliyor

BUYSAD Başkanı Özen: Çöpe giden her gıda ile su, enerji, iş gücü ve ekonomik kaynaklar da kaybediliyor
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Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Abidin Şakir Özen, gıda israfının yalnızca ürün kaybı değil; üretimde kullanılan su, enerji, iş gücü ve sermayenin de boşa gitmesi anlamına geldiğini söyledi. İsrafın üretim maliyetlerini artırarak gıda fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Özen, kaynakların verimli kullanılmasının ekonomik bir zorunluluk olduğunu ve endüstriyel yemek sektörünün planlı üretim modeliyle kayıpları azaltmada önemli rol oynadığını ifade etti.

BUYSAD Başkanı Abidin Şakir Özen, çöpe giden her gıda ürünüyle birlikte üretimde kullanılan suyun, enerjinin, iş gücünün ve ekonomik kaynakların da kaybedildiğini söyledi. İsrafın üretim maliyetlerini artırarak gıda fiyatları üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çeken Özen, kaynakların verimli kullanılmasının artık ekonomik bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her yıl milyonlarca ton gıda, tüketilemeden çöpe gidiyor. Ancak gıda israfının faturası yalnızca kaybedilen ürünle sınırlı kalmıyor. Üretimden sofraya kadar geçen süreçte kullanılan su, enerji, iş gücü ve sermaye de aynı anda boşa harcanıyor. Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Abidin Şakir Özen, bu nedenle gıda israfının yalnızca çevresel ya da sosyal değil, doğrudan ekonomik sonuçlar doğuran stratejik bir sorun olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Üretim sürecinde kullanılan her kaynağın ülke ekonomisi açısından bir karşılığı bulunduğunu belirten Özen, gıda kayıplarının azaltılmasının gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve maliyetlerin kontrolü bakımından giderek daha önemli hale geldiğini ifade etti.

"Gıda israfı fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor"

Bir gıda ürününün sofraya ulaşıncaya kadar birçok maliyet aşamasından geçtiğine dikkat çeken Özen, israf edilen ürünle birlikte bu süreçte kullanılan bütün kaynakların da kaybedildiğini belirtti. Özen, "Tarlada kullanılan su, gübre, enerji ve işçilikle başlayan süreç; taşıma, depolama, üretim ve servis aşamalarına kadar devam ediyor. İsraf edilen her ürün, aslında bu kaynakların tamamının da boşa gitmesi anlamına geliyor. Bu nedenle gıda israfı yalnızca sosyal bir sorun değil, aynı zamanda ekonomik bir verimsizlik problemidir. Kaynakların etkin kullanılmaması, uzun vadede maliyetleri artırarak gıda fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor" dedi.

Endüstriyel yemek sektöründe planlı üretim

Gıda israfının azaltılmasında planlı üretimin belirleyici olduğuna işaret eden Özen, endüstriyel yemek sektörünün bu alanda önemli bir model sunduğunu dile getirdi. Talep planlaması, porsiyon kontrolü, doğru stok yönetimi ve gıda güvenliği uygulamalarının kayıpları önemli ölçüde azaltabildiğini söyleyen Özen, sektörün yalnızca yemek üretmediğini; aynı zamanda tüketim miktarını analiz ederek kaynakları buna göre yönettiğini kaydetti. Özen, "Üyelerimiz her gün binlerce kişiye hizmet verirken doğru planlama sayesinde hem kaliteli üretim gerçekleştiriyor hem de gıda kayıplarını en aza indirmeye çalışıyor. Endüstriyel yemek sektörü yalnızca yemek üreten değil; analiz eden, planlayan ve kaynakları etkin yöneten bir yapıya sahiptir" ifadelerini kullandı.

Mücadele yalnızca üreticinin sorumluluğu değil

Sektörde alınan önlemlerin tek başına yeterli olmayacağını belirten Başkan Özen, gıda israfıyla mücadelenin üreticiden tüketiciye kadar toplumun bütün kesimlerini kapsaması gerektiğini söyledi.

Kamu kurumları ve özel sektörün yanı sıra vatandaşların da alışveriş, saklama ve tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerektiğine dikkat çeken Özen, sözlerini şöyle tamamladı Açıklaması

Kaynak: İHA

Yemek Tarifi, Ekonomi, Enerji, Bursa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BUYSAD Başkanı Özen: Çöpe giden her gıda ile su, enerji, iş gücü ve ekonomik kaynaklar da kaybediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: BUYSAD Başkanı Özen: Çöpe giden her gıda ile su, enerji, iş gücü ve ekonomik kaynaklar da kaybediliyor - Son Dakika
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