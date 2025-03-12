Büyük Şirketler Nükleer Enerji İçin Taahhütte Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Büyük Şirketler Nükleer Enerji İçin Taahhütte Bulundu

Google, Amazon ve Meta gibi firmalar, 2050'ye kadar nükleer enerji kapasitesini 3 katına çıkarma taahhüdü imzaladı.

12.03.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aralarında Google, Amazon, Meta ve Dow'un da bulunduğu uluslararası büyük enerji tüketicisi şirketler, nükleer enerji kapasitesinin 2050'ye kadar en az 3 katına çıkarılması hedefini destekleyen taahhüde imza attı.

Dünya Nükleer Birliği'nin açıklamasına göre, ABD'nin Houston şehrinde düzenlenen CERAWeek 2025 konferansı kapsamında, nükleer enerji sektörü dışında faaliyet gösteren büyük şirketler ilk kez bir araya gelerek nükleer enerjinin, enerji güvenliği ve sürdürülebilir temiz enerji sağlamadaki rolünü vurgulamak üzere bir taahhütte bulundu.

Aralarında Google, Amazon, Meta, Dow, Occidental, Allseas, OSGE ve IHI gibi şirketlerin yer aldığı firmalar, 2050'ye kadar küresel nükleer enerji kapasitesini en az 3 katına çıkarma hedefini destekleyen taahhüdü imzaladı.

Böylece, söz konusu şirketler bu hedefi halihazırda destekleyen 14 küresel banka ve finans kuruluşu, 140 nükleer endüstri şirketi ve 31 ülkeye katılmış oldu. Türkiye de bu taahhüde destek veren ülkeler arasında yer alıyor.

Dünya Nükleer Birliğine göre, bu taahhüt sektör ve ülkelerin küresel hedeflere ulaşmak için inovasyon, yatırım ve işbirliğine olan talep ve desteği gösteriyor.

"Küresel ölçekte nükleer enerjiye eğilim artıyor"

Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Sama Bilbao y Leon, yaptığı değerlendirmede, şirketlerin taahhüde verdiği desteği "benzeri görülmemiş bir destek" olarak nitelendirerek, "Bu, nükleer enerjinin hızla yaygınlaşmasını sağlayacak politika, finans ve mevzuat değişikliklerinin hızlandırılması için net bir sinyal. Küresel ölçekte nükleer enerjiye doğru artan eğilim, teknolojide ve ekonominin birçok sektöründe büyümeyi ve yeniliği desteklemek için gereken sürekli ve temiz enerjiyi sağlamanın tek yolunun bu olduğunu vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Google Temiz Enerji ve Karbonsuzlaşma Teknolojileri Başkanı Lucia Tian da nükleer enerjinin güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji geleceğinin inşasında önemli rol oynayacağını belirtti.

Bu açıdan 2050'ye kadar küresel nükleer enerji kapasitesinin 3 katına çıkarılmasını destekleyen taahhüdü imzalamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Tian, "Google, dünya çapında artan elektrik talebini karşılamak için 24 saat gerekli temiz enerjiyi sağlayabilecek gelişmiş nükleer teknolojilerin ticarileşmesini hızlandırmak için ortaklarıyla çalışmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Meta Küresel Enerji Başkanı Urvi Parekh de ekonomiler büyüdükçe artan temiz ve güvenilir enerji ihtiyacının karşılanmasında nükleerin önemli rol oynayacağını belirterek, şirketin nükleer enerjiye bağlılığını yinelemek üzere söz konusu taahhüdü imzaladıklarını ve bu çabaya katıldıklarını aktardı.

Nükleer enerji kapasitesini 3 katına çıkarma hedefi

Küresel nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar 3 katına çıkarma hedefi, ilk olarak Eylül 2023'te Dünya Nükleer Sempozyumu'nda ve Kasım 2023'te Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP28 öncesi Emirates Nuclear Energy Corporation ile ortaklaşa başlatıldı.

Bu dönemde oluşturulan Nükleer Enerjiyi 3 Katına Çıkarma Deklarasyonu'na 31 ülke ve 140'tan fazla nükleer endüstri şirketi destek verdi. Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından 14'ü de Eylül 2024'te söz konusu hedefi destekledi.

Taahhüt kapsamında, küresel nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar 2020 seviyesine göre 3 katına çıkarma hedefi yer alıyor.

Dünya Nükleer Birliğine göre, dünyada 2023 sonu itibarıyla elektrik üretmekte olan nükleer enerji kapasitesi 368 gigavat seviyesindeydi. Bu kapasite, 2022'ye göre 3 gigavat artış gösterdi.

Nükleer enerji halihazırda 439 reaktörle küresel elektrik üretiminin yüzde 9'unu karşılıyor.

Kaynak: AA

Amazon, Google, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyük Şirketler Nükleer Enerji İçin Taahhütte Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Adı fırıldağa çıkmış kifayetsize rozet taktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Adı fırıldağa çıkmış kifayetsize rozet taktı
Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
Araç almak isteyenler dikkat Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
Hiç düşünmeden reddetti Arda Turan’a Avrupa’dan sürpriz teklif Hiç düşünmeden reddetti! Arda Turan'a Avrupa'dan sürpriz teklif
Evinin önünde kanlar içinde bulundu Bursa’da esrarengiz ölüm Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm
Ukrayna’nın ardından Kosova da NATO’nun kapısını çaldı Ukrayna'nın ardından Kosova da NATO'nun kapısını çaldı
Mardin’de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti
Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı
Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi Şenol Güneş’ten imza törenine damga vuran espri Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi! Şenol Güneş'ten imza törenine damga vuran espri

12:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
12:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Adı fırıldağa çıkmış kifayetsize rozet taktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Adı fırıldağa çıkmış kifayetsize rozet taktı
12:20 Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
10:55 Araç almak isteyenler dikkat Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
10:22 Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
19:09 Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
18:28 Hiç düşünmeden reddetti Arda Turan’a Avrupa’dan sürpriz teklif Hiç düşünmeden reddetti! Arda Turan'a Avrupa'dan sürpriz teklif
18:25 Evinin önünde kanlar içinde bulundu Bursa’da esrarengiz ölüm Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm
18:16 Ukrayna’nın ardından Kosova da NATO’nun kapısını çaldı Ukrayna'nın ardından Kosova da NATO'nun kapısını çaldı
18:01 Mardin’de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti
17:51 Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
17:31 Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı
17:25 Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi Şenol Güneş’ten imza törenine damga vuran espri Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi! Şenol Güneş'ten imza törenine damga vuran espri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 13:22:53. #7.12#
SON DAKİKA: Büyük Şirketler Nükleer Enerji İçin Taahhütte Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.